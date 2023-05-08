前愛馬仕員工打臉王思佳！公布「官方驗包流程」：只有工匠是專家
王思佳6日透過影片回應拎假包疑雲，透露已經把包包拿去私人店面鑑定真偽，不過卡在美國時間加上遇到週末，無法於約定的上片時間公布驗包結果，「如果是假的，我X翻那個代購！我弄他祖宗十八代！」有自稱愛馬仕前員工分享官方驗包流程，打臉王思佳：「只有愛馬仕工匠是專家，其他人都不是！」
記者楊穎軒／綜合報導
一名聲稱是前愛馬仕員工的網友在王思佳影片下留言，指自己就是負責售後服務，如要100%確定包包是否為正品，必須將包包帶到愛馬仕專賣店，提出想要清潔包包或做其他維修服務，而愛馬仕不會要求查看購買收據，會請客戶填寫一張列有一長串條款的表格，「其中一個重要的條款是，在愛馬仕工匠提供任何服務之前，他們會檢查物品或包包的真偽。」
該網友說，如果包包是真的，愛馬仕會進行維修，如果不是真的，會通知客戶，法國售後部門便會銷毀仿冒品，接著向客戶發送一封紙質信函，概述愛馬仕為什麼確定這個包包並非真品的原因，客戶可以就該只信函作為提告代購業者的證據，「只有這樣才能100%判斷她買的包包是不是真的，把包包拿給所謂的奢侈品真偽專家驗是沒有用的，因為他們不是愛馬仕工匠，再說一次，只有愛馬仕工匠是專家，其他人都不是！」
最後，該網友強調，愛馬仕驗證時間確實很長，但假如王思佳真的想知道自己是不是買了假包，以及給觀眾一個交代，唯一的做法就只能找愛馬仕。王思佳表示，將包包拿去鑑定後，才知道整個流程比想像中還複雜，不僅驗一次要花7500元、規定很多，對方還不一定願意開證明，好不容易找到一家符合雙方期待的店，但被告知要跟幾十萬件單子一起等，為了不讓網友覺得被騙，決定先上片報告進度，「我也還在等結果。」