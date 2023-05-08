吃醋勒殺女友！前獅子會長偽造殉情 遭判無期徒刑定讞
台北市林易暘前年10月因懷疑許姓女友出軌，竟躲藏在租屋處，趁許女應酬酒醉返家時，持皮帶將她勒斃，事後再用菜刀劃傷許女手腕並自戕，企圖製造殉情的假象，許女兒子返家發現後急忙報警，林男經送醫後及時獲救，案件經審理，一、二審均判處林易暘無期徒刑，最高法院今（8）日駁回上訴定讞。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，2021年10月25日晚上，許女酒後返家，林男見狀便攙扶她上床休息，但卻無意之中發現許女手機有陌生來電，林男一時醋勁大發，遂持皮帶將其勒斃，還用菜刀在許女手腕上留下割痕，並寫下紙條交代兒子「請你們幫忙處理」，隨後也跟著割腕自殺。直至隔天傍晚，才被許女的兒子發現，送醫後撿回一命。
審期期間，林男仍舊否認犯行，並辯稱許女因經濟壓力大加上心情低落，當天才要求自己割她的手腕，至於持皮帶勒頸一事，林男則表示是不想把房間弄得都是血，因此選擇先勒暈她後再割腕，對此，二審法院不予採信，最終仍判處無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院今天駁回上訴後，全案定讞。
※【NOWnews 今日新聞
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