親子共讀好難？　語言治療師：注重「共」而非「讀」

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親子共讀有利無弊 培養閱讀興趣、促近親子關係南投醫院復健科林宛臻語言治療師指出，親子共讀的好處很多，能夠大量擴充詞彙量，提升語言的豐富度和精細程度；透過共讀過程指認文字，能促進孩子的識字能力；促進孩子的整體的認知發展；提升語言溝通能力及社交互動能力；激發孩子的想像力和好奇心；培養對閱讀的興趣和專注力以及促進親子關係等。
睡前共讀繪本 增加孩子的認知能力那該如何安排親子共讀的時間？以及該怎麼進行？林宛臻語言治療師表示，可以安排在孩子就寢前由爸爸或是媽媽陪伴共讀，選擇一本適合年齡及程度的繪本陪伴孩子一起閱讀，對於不擅長說故事的爸媽而言，共讀的過程可採用直接念讀繪本的文字再搭配指認繪本圖畫來幫助孩子聆聽故事，閱讀的過程中爸媽可從逐一指讀故事名稱開始，
一字一個音來建立孩子對於文字符號的認識，共讀的過程中可能會遇到不同的名詞、動詞、量詞、形容詞，爸媽也可以提供相對應的內容來增加孩子的認知能力。
關鍵在於「共」而非「讀」 爸媽別感到壓力林宛臻語言治療師強調，最重要的是親子共讀的過程中，建立了與孩子之間美好的感受，並促進孩子未來良好的閱讀習慣。不過爸媽也別因此感到壓力，親子共讀的關鍵在於「共」而非「讀」，父母和孩子都能擁有「快樂的親子共讀」，而不是「強迫的親子共讀」經驗。
共讀雖然有些注意的小技巧，但基本精神是：幫父母找話題，闔上書本後能和孩子敞開心談天說地。只要父母不厭其煩，不感到挫折沮喪，對親子共讀「輕鬆以對」卻「持之以恆」，這樣就會成功，也能漸進式的看到孩子的成長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57696
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