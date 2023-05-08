王金平稱「喬」是幫黨解決問題 侯友宜：大家攜手合作、一起努力
近日陸續成功協調國民黨立委初選人選的新北市長侯友宜，今（8）日出席市議會備詢，針對昔日被稱為「喬王」的前立法院長王金平，提到「喬」是正面用詞，是幫黨解決問題。侯友宜受訪時則是回應，最重要的是大家攜手合作、一起努力，只要讓生活圈會更好，大家一起努力。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，在雙北的共同生活圈裡面，不管是游淑慧、李彥秀、張斯綱、陳重文都是為雙北生活圈共同在努力，扮演非常積極認真的民意代表角色，樂見大家肯為生活圈努力做事，團結在一起。
對於是否接受「喬王」這個稱號？侯友宜則是強調最重要的是大家攜手合作，面對所有的挑戰，只要讓生活圈會更好，大家一起努力。
面對黨內各階段內委初選的同志亂鬥，侯友宜先前除了協調有意參選立委的新北市議員陳偉杰、劉哲彰退出，還跨區喬退台北市議員游淑慧禮讓李彥秀，前天更聯合台北市長蔣萬安，成功整合台北市議員陳重文禮讓張斯綱的局面，而被綠營民代圍剿受封為「新喬王」。
媒體記者也問到民眾黨主席柯文哲今日領表參選黨內2024總統大選初選登記，對於「藍白合」是否破局？是否會尋求跨黨派合作話題，侯友宜則是說到要尊重柯文哲的規劃，他有自己的想法跟步驟，要給予高度的尊重。