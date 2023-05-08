台積電真的強！進駐「這區」不到一年 房價漲幅飆破80%
台積電帶來的經濟效益多厲害？近期新竹縣寶山鄉成為房市熱區，房價年漲幅超過8成，買氣目前依舊旺盛。21世紀不動產企劃研究室表示，房價飆漲關鍵就在於「護國神山」台積電進駐，2021年第四季到2022年第四季，短短一年左右時間，寶山鄉每坪價格從1字頭飆升到3字頭，不過相較於新竹其他熱門區域，寶山鄉的房價仍然相對便宜。
記者張志浩/綜合報導
21世紀不動產湖口成功加盟店店東羅海燕表示，台積電正在寶山鄉擴建研發中心，號稱將會是「台灣的貝爾實驗室」，研發中心預計於2023年第2季正式啟用，可望5、6月間能大致就緒，進一步進駐研發人員，未來共可容納8千名研發人員，且其他科技廠也陸續進駐，預料將帶來龐大的人口流動，從而刺激住宅需求。
不過新竹寶山在市場買賣雙方的價位認知還有落差，因此房價會比市區低，主要購買客群為竹科園區工作人員，寶山鄉房價約為竹北地區的一半，且當地有許多透天產品，吸引不少厭倦公寓大樓需要考慮樓層噪音的買家，加上竹北和關埔等地的房市已接近飽和。此外，寶山鄉的生活機能良好，附近學區、傳統市場、連鎖賣場應有盡有，吸引了不少自住客積極購屋。
羅海燕補充，寶山鄉交通便利，距離竹科僅10分鐘車程，且前往高速公路也方便，考慮到寶山鄉即將成為新興移居熱區，新竹縣政府也已決議投資5.4億元，進行環北路道路改善工程，將現有2線道拓寬為4線道，寬度達15米，這項改善將大幅提升行車安全，同時也有助於解決竹科地區的交通擁堵問題。21世紀不動產企劃研究室強調，台積電2奈米製程廠進駐，預料將帶來大量就業機會和新移民潮，加上產業支持和居住需求的推動，寶山鄉未來房市看好。