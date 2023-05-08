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台中立委藍白合？江和樹：民眾黨將徵詢美女刺客回鄉選

▲楊寶楨老家在台中，江和樹希望徵求她同意為黨而戰。（圖／翻攝楊寶楨臉書，2023.05.08）
▲楊寶楨老家在台中，江和樹希望徵求她同意為黨而戰。（圖／翻攝楊寶楨臉書，2023.05.08）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨台中市黨部主委江和樹昨公開表態，力挺國民黨市議員羅廷瑋競逐中6選區立委，引起外界「藍白合」的議論。江和樹今表示，民眾黨還是會在台中推出自己的候選人，光是中二選區就有5人表達參選意願，因此這次「不一定挺顏寬恒」，他個人則推薦「大學姐」林筱淇和黨發言人楊寶楨當刺客，為黨回鄉參選。

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▲羅廷瑋表示受到江和樹的推薦，自己受寵若驚，但目前還沒做好爭取徵召的準備。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.08）
▲羅廷瑋表示受到江和樹的推薦，自己受寵若驚，但目前還沒做好爭取徵召的準備。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.08）
中六選區立委黃國書宣佈不連任，民進黨由市議員江肇國出線，國民黨則人選未定。民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹昨天下午開直播，公開支持台中市議員羅廷瑋，並承諾若是他選「民眾黨不會攪局」。由於一年前的中二立委補選，江和樹也是力挺顏寬恒，外界議論明年立委選舉台中市極可能藍白合。

江和樹今（8）日否認上述看法，他表示自己公開挺羅，純粹認為羅是最好人選，「我們都是從里長做起，現在他有機會進入國會，不要因為一個百年政黨被卡關，我們要英雄惜英雄，讓有機會的人出來」。他說民眾黨正扮演關鍵少數，「現在民眾黨靠向哪一黨，哪一黨就有機會，若羅廷瑋沒有被提名，我們也有可能找他合作。」

▲江和樹表示民眾黨正扮演關鍵少數的角色。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.08）
▲江和樹表示民眾黨正扮演關鍵少數的角色。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.08）
江和樹說，主席柯文哲有交待，民眾黨不會缺席台中市立委選戰，民眾黨是柔性政黨，希望台灣人有不一樣的選擇，而非要推翻民進黨。民眾黨也是開放性合作的政黨，在南部有和民進黨配合的機會，但在台中會以國民黨為優先。

關於各區立委選舉，江和樹透露中二選區已有5人表達意願，其中2人具影響力，因此「民眾黨這次不一定會挺顏寬恒」，並說自己也很納悶，這次為什麼都擠在中二？至於個人部份，他是民進黨在台中唯一的市議員，希望把理念發揚光大，目前沒在中七選區對戰何欣純的意願，但「黨中央的決定還是要遵從」。在中一選區，他認為無黨籍議員陳廷秀有堅強實力，若藍白力挺，足以和立法院副院長蔡其昌一戰。

▲郭台銘甫和顏清標十指緊扣，江和樹就說這次民眾黨不一定支持顏寬恒，其中轉折耐人尋味。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.08）
▲郭台銘甫和顏清標十指緊扣，江和樹就說這次民眾黨不一定支持顏寬恒，其中轉折耐人尋味。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.08）
至於其他選區，江和樹提到「別忘了我們還有大學姐林筱琪和楊寶楨，她們都是台中人」。他說民眾黨的刺客多集中在台北，對於有機會當選的優秀同志，「我們希望徵求她們同意，為黨而戰」。至於立委提名時間，他認為不用急在一時，大概8、9月會明朗。

羅廷瑋對江和樹的舉薦感到受寵若驚，他說自己一直相信，只要認真就會被看到，也希望在野聯盟最大化的理想，能由台中市開出第一槍，至於是否表態爭取國民黨，羅廷瑋表示跨黨派的推薦太突然，自己還沒做好心裡準備。
 

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