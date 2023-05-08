台中立委藍白合？江和樹：民眾黨將徵詢美女刺客回鄉選

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江和樹今（8）日否認上述看法，他表示自己公開挺羅，純粹認為羅是最好人選，「我們都是從里長做起，現在他有機會進入國會，不要因為一個百年政黨被卡關，我們要英雄惜英雄，讓有機會的人出來」。他說民眾黨正扮演關鍵少數，「現在民眾黨靠向哪一黨，哪一黨就有機會，若羅廷瑋沒有被提名，我們也有可能找他合作。」
江和樹說，主席柯文哲有交待，民眾黨不會缺席台中市立委選戰，民眾黨是柔性政黨，希望台灣人有不一樣的選擇，而非要推翻民進黨。民眾黨也是開放性合作的政黨，在南部有和民進黨配合的機會，但在台中會以國民黨為優先。
關於各區立委選舉，江和樹透露中二選區已有5人表達意願，其中2人具影響力，因此「民眾黨這次不一定會挺顏寬恒」，並說自己也很納悶，這次為什麼都擠在中二？至於個人部份，他是民進黨在台中唯一的市議員，希望把理念發揚光大，目前沒在中七選區對戰何欣純的意願，但「黨中央的決定還是要遵從」。在中一選區，他認為無黨籍議員陳廷秀有堅強實力，若藍白力挺，足以和立法院副院長蔡其昌一戰。
至於其他選區，江和樹提到「別忘了我們還有大學姐林筱琪和楊寶楨，她們都是台中人」。他說民眾黨的刺客多集中在台北，對於有機會當選的優秀同志，「我們希望徵求她們同意，為黨而戰」。至於立委提名時間，他認為不用急在一時，大概8、9月會明朗。
羅廷瑋對江和樹的舉薦感到受寵若驚，他說自己一直相信，只要認真就會被看到，也希望在野聯盟最大化的理想，能由台中市開出第一槍，至於是否表態爭取國民黨，羅廷瑋表示跨黨派的推薦太突然，自己還沒做好心裡準備。