新住民擔任講師介紹越南美食　獻上對母親的支持

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站為迎接母親節的到來，感謝新住民母親的辛勞與付出，特別於在6日舉辦「『越』來『越』愛你之母親節感恩祭」多元文化宣導活動，由越南籍新住民裴氏黃鶯擔任多元文化講師，介紹越南文化及分享美食，獻上對母親的感恩與祝福，邀請新住民朋友提前歡慶母親節。
記者賴正琳／綜合報導
活動中特別邀請20位來自不同國家的新住民認識越南傳統文化與料理，裴氏黃鶯熱情地跟大家分享越南文化及美食，也帶領新住民朋友們親手製作道地的越南春捲，大家都讚不絕口，希望可以學習到料理祕訣，分享給家人朋友。裴氏黃鶯分享自己結婚來臺後，經歷丈夫中風過世、自己嚴重燒燙傷等人生逆境的心路歷程，希望以自身經歷，幫助更多像她一樣的新住民朋友走出困境，裴氏黃鶯除了講師這個身分外，愛料理的她憑藉個人努力，考取中餐及美容丙級證照，因此她更鼓勵新住民姊妹可以積極學習、展現自我，發揮未來無限的可能性。
裴氏黃鶯表示，感謝嘉義縣服務站舉辦這麼有意義的活動，希望透過這個活動帶給大眾不一樣的文化饗宴，一起分享越南美食，期待可以透過不同文化的相互交流，擦出不一樣的火花，透過美食學習他國文化，進而接納彼此的不同，尊重及欣賞多元文化間的差異。
嘉義縣服務站主任林炳煌表示，來自不同國家的母親，對孩子的愛都是相同的，臺灣約有58萬新住民人口，希望藉由舉辦母親節多元文化宣導活動，表達對新住民母親的感謝。移民署服務站除了舉辦多元文化宣導活動外，每月定期辦理幸福家庭講座及法令宣導課程，內容包含健康保健、消費者保護、多元文化及居停留法令，歡迎新住民朋友踴躍參與。
另外，移民署現正推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間至今年6月30日止，期間符合專案資格的「自行到案」者，免收容、繳最低逾期罰鍰新台幣2,000元，且不管制禁止入國期間，也呼籲民眾鼓勵逾期外來人口儘快自行到案。