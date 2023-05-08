YG新女團泰籍練習生超夯　身材似迪士尼人物

韓國YG娛樂打造的天團Black Pink紅遍全球，且旗下成員都推出個人單曲，聲勢銳不可擋。如今YG宣布推出全新團體Baby Monster，雖然尚未宣布正式出道的成員，然而已在數個月前推出Baby Monster的最終測評舞台，並且公布七位練習生的經歷和面容。來自泰國的Pharita因為長相清秀、身材高䠷而格外引人注目。現年17歲的她，在2020年大跳BLACK PINK人氣歌曲《How You Like That》的試鏡片段，高超的舞蹈技巧和顏值，讓她從1,226名參賽者中脫穎而出。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲YG創辦人梁鉉錫形容Pharita的身材就像迪士尼裡的人物。（圖／翻攝自影片）YG創辦人梁鉉錫形容Pharita的身材就像迪士尼裡的人物，完美的身材比例讓梁鉉錫第一次看到時感到相當驚訝。除了外貌引人注目，Pharita還擁有一副好歌喉，在最終舞台上表現傑出。Pharita當了三年練習生後，終於站上最終測評舞台，並有機會正式以Baby Monster出道。原本她連一句韓語都不會說，但如今已經能流利地拍攝影片，她表示自己最欣賞師姐Lisa，跳舞時都會學習Lisa的舞步。梁鉉錫說，一開始有點擔心Pharita，因為她一個人來到人生地不熟的外地，當初一句韓語都不會說，在外國展開艱困的練習生訓練，就像淋雨的小鳥一樣。不過，隨著時間推移，如今Pharita已掌握韓語，且時常笑容滿面。Baby Monster將在本月正式出道，梁鉉錫在最終測評舞台節目時表示，最終只會有五位成員，然而目前有七位練習生參加最終評測，因此有可能會淘汰兩名練習生。無論Pharita是否能成功出道，她的舞台影片已讓泰國人和韓國人都留下深刻印象。57歲新加坡大叔有冰塊腹肌 捉魚照片引網友暴動小老闆市集充滿童趣味 國際崇她嘉義社所得捐給新住民2023亞太社會創新高峰會在宜蘭 呈現新住民和在地文化南投移工宿舍曾起火 調查宿舍安檢措施