廖科溢慘了？被劈腿A女要出書「婦仇」：看不慣他還可以這麼高調
金鐘行腳節目主持人廖科溢去年底宣布再娶TVBS主播秦綾謙後，至少4名女子出面指控遭男方欺騙感情、劈腿，本人也坦承婚外情，優質形象崩毀。近來一名受害女性接受出版社邀請，將出書揭開廖科溢不堪情史，藉此盼望不要再有其他女性受騙。
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，廖科溢被指控與電視台主管、地下女友等人交往時間重疊，據了解，抖出他劈腿、遭他欺騙感情的女性多達8人，傳出有出版社計畫將此事寫成書籍發表，出版時間點在下半年，受害者A女已經答應邀約，將以電話口述的方式，揭發廖科溢的劣行。
報導中，A女說明點頭發聲的動機：「會願意站出來就是看不慣他被爆出這麼大事件後，仍可以如此高調，繼續接演講、業配，不到1個月就開新節目《溢遊未盡》。」然而，不是所有被廖科溢傷害過的女性都願意挺身而出，B女友人透露，B女認為事過境遷，現在只想平靜過生活，不想再被牽扯進去。
廖科溢年初和秦綾謙到斯里蘭卡度假，分享多張自拍美照，一名網友留言：「老公又被爆料了耶！」對此，秦綾謙沒有回應，反倒是廖科溢用自己的帳號回覆：「哈哈，沒事，移花接木，穿鑿附會，我們很堅強的，讚！」反應相當淡定，另有網友對秦綾謙說「老公外面這麼多女人」，廖科溢也親自回應：「願聞其詳。」引來不少粉絲力挺：「時間，會證明一切的」、「兩個人一起幸福就對囉，不要管這些鳥新聞」！
針對受害A女將出書爆料，《NOWnews今日新聞》詢問廖科溢，截稿前未獲回應。