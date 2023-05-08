讓鏟屎官看自己多可愛！貓咪「放肆自拍」塞滿相簿 打開全是大頭
哪天是不是就自己開直播了？日本網友養了隻剛滿一歲的挪威森林母貓「Shiroan（しろあん）」，他某天正拿著手機與之開心合照，後來因為其他事轉移了注意力，便將手機放在桌上，不一會兒耳邊傳來一陣喀擦喀擦按下快門的聲音，回過頭發現，Shiroan竟然用手機拍了好多自拍照，看著被「大貓頭」塞滿的相簿，飼主忍不住笑了出來！
記者李惠婷/綜合報導
推主於14日以「猫隨便拍的照片，看了幾次都覺得太棒了」為內容發布照片，畫面中能看出是iPhone手機相簿，其中塞滿了貓貓的自拍照，有些只露出眼睛，有些對則準粉嫩的鼻頭，看來Shiroan自拍時還懂得找出自己最美的角度呢。
飼主看到這些照片後笑了出來，認為Shiroan的行為就像人類嬰兒，因為自己姪子兩歲的時候也會這樣拿手機拍照，照片的效果也像這樣逗趣可愛，讓人難以刪除，所以這次也決定好好留存這些珍貴的貓貓自拍照。
網友回覆「實在太天才了！」、「一位爺爺面目猙獰地努力嘗試與孫子開視訊電話，不小心拍了一堆大頭照」、「哇！這隻貓很會自拍欸」、「記憶卡不夠了，來張1TB的」。
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