郭台銘曝買疫苗被擋　國民黨點名賴清德幫兇：不用對國人道歉？

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呂謦煒細數2021年民進黨人對BNT疫苗的說詞，5月23日當鴻海想進口BNT疫苗時，指揮官陳時中說「沒人來申請」，民進黨立委王定宇還說「上海復星代理的 BNT 是香港人不打快過期的瑕疵品」；5月26日時任行政院中辦執行長蔡培慧說「BNT 是中國大陸代工復必泰疫苗」，民進黨立委范雲也說「BNT 跟代理商買出問題誰負責？」
到了6月1日，郭台銘透過永齡基金會遞件採購BNT，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎還在說「這批疫苗過期」，隔天陳時中還刁難說「永齡沒有提供原廠授權書」，甚至於6月3日公開說「我敢保證，目前國際上買不到，但我也不否認，有人買得到」。之後面對輿論壓力，民進黨政府才大轉彎，6月12日才同意「有條件專案進口」。民進黨狂擋BNT，事實昭然若揭，總統府竟還要公然說謊、混淆視聽。
呂謦煒更抨擊，第一時間有網媒直指賴清德與蘇貞昌系統人馬就是阻擋郭台銘買BNT的元兇，當時雖被總統府堅決否認，然而面對當時政府三番兩次阻擋BNT疫苗，施打三劑高端疫苗、為高端背書的賴清德，也沒有開口發出任何批評，也沒對BNT疫苗的進口提供任何協助，即使不是阻擋BNT疫苗的元兇，至少也是幫兇。
呂謦煒說，賴清德跟民進黨政府難道不用為阻擋BNT而造成台灣超額染疫死亡的近兩萬名同胞道歉？難道不用把疫苗進口與國產疫苗的種種黑幕老老實實跟全台人民交代？顯然只有政黨輪替，讓擋疫苗的幫兇政府下台，才能把當時的疫苗採購黑幕大白於台灣社會。