高雄辦首場萬人大造勢　郭台銘烙台語拚支持：政府不做的阿銘來做

郭台銘曝買疫苗被擋　國民黨點名賴清德幫兇：不用對國人道歉？

▲總統府反駁阻擋郭台銘購買BNT疫苗，國民黨今則點名賴清德未協助BNT疫苗進口，即使不是元兇也是幫兇。（資料照片／總統府提供）
▲總統府反駁阻擋郭台銘購買BNT疫苗，國民黨今則點名賴清德未協助BNT疫苗進口，即使不是元兇也是幫兇。（資料照片／總統府提供）

記者翁子竣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨於高雄舉辦造勢大會時，指總統蔡英文政府派人阻擋他購買BNT疫苗。不過，總統府則緊急發聲明反斥不實謠言，並強調「政府沒有人阻擋疫苗採購」。對此，國民黨今（8）日則點名副總統賴清德，為高端疫苗背書，並未對BNT疫苗進口提供協助，即便不是擋疫苗元兇，「至少也是幫兇。」

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國民黨副發言人呂謦煒今質疑，民進黨政府是忘記了？還是不願想起來？當時的指揮中心質疑民間購買單位「沒有提供原廠授權書」、「這批疫苗過期」，民進黨立委更多次質疑「上海復星代理的 BNT 是香港人不打快過期的瑕疵品」、「跟代理商買出問題誰負責」，當初民進黨為了阻擋不惜汙名化BNT，但在台灣人民一個一個因為染疫不幸去世後，政府才不敵輿論壓力開放進口，竟然還反過頭來開始邀功吹捧，民進黨政府根本是將政治利益與選舉考量凌駕於人民性命之上。

呂謦煒細數2021年民進黨人對BNT疫苗的說詞，5月23日當鴻海想進口BNT疫苗時，指揮官陳時中說「沒人來申請」，民進黨立委王定宇還說「上海復星代理的 BNT 是香港人不打快過期的瑕疵品」；5月26日時任行政院中辦執行長蔡培慧說「BNT 是中國大陸代工復必泰疫苗」，民進黨立委范雲也說「BNT 跟代理商買出問題誰負責？」

到了6月1日，郭台銘透過永齡基金會遞件採購BNT，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎還在說「這批疫苗過期」，隔天陳時中還刁難說「永齡沒有提供原廠授權書」，甚至於6月3日公開說「我敢保證，目前國際上買不到，但我也不否認，有人買得到」。之後面對輿論壓力，民進黨政府才大轉彎，6月12日才同意「有條件專案進口」。民進黨狂擋BNT，事實昭然若揭，總統府竟還要公然說謊、混淆視聽。

呂謦煒更抨擊，第一時間有網媒直指賴清德與蘇貞昌系統人馬就是阻擋郭台銘買BNT的元兇，當時雖被總統府堅決否認，然而面對當時政府三番兩次阻擋BNT疫苗，施打三劑高端疫苗、為高端背書的賴清德，也沒有開口發出任何批評，也沒對BNT疫苗的進口提供任何協助，即使不是阻擋BNT疫苗的元兇，至少也是幫兇。

呂謦煒說，賴清德跟民進黨政府難道不用為阻擋BNT而造成台灣超額染疫死亡的近兩萬名同胞道歉？難道不用把疫苗進口與國產疫苗的種種黑幕老老實實跟全台人民交代？顯然只有政黨輪替，讓擋疫苗的幫兇政府下台，才能把當時的疫苗採購黑幕大白於台灣社會。

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