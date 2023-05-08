3生肖恐連衰15天！到「5/21小滿」前要留意　命理師曝破解招數

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2023年肖牛者的運勢本就偏弱，有不少的凶星在命宮裡。尤其是接下來到5/21小滿日前的這段時間，必須要安分守法丶戒爭氣。氣場已經不佳，此時探病或是喪家場合的出席最好是能減少丶避免，以免氣場受到不利氣息影響，導致自身運勢與健康的惡化。若有需要就醫的狀況，請你直接面對，切勿以各種藉口安慰自己或拖延。
📌生肖龍
2023年肖龍與兔相刑，讓你在今年的運勢也相對低迷，容易與人有心結，人際丶桃色關係紛擾丶生活中是非瑣事也多，嚴重的甚至涉及官非，各種不順令你感到疲於奔命丶應接不暇。尤其是接下來到5/21小滿日前的這段時間，建議你在職場上保持低調，做好自己本分內的事情，避免鋒芒太露，還是能躲過一些厄運的。
📌生肖狗
2023年肖狗者適逢工作事業正要起飛的一年，在吉星入命的照拂之下，迎來了期待已久的名利雙收之勢。但是在接下來到5/21小滿日前的這段時間，別一顆心思都放在追逐名利上，你必須更謹慎看待人際關係可能出現的裂痕，別一句話就得罪了數年交情的朋友丶同事。對待你的另一半也不可以工作忙當藉口逃避拖延，請正視雙方之間即刻需要溝通的問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。