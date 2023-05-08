「國人旅遊水準有夠低級」！她挺星宇航空開砲：張國煒有Guts

3生肖恐連衰15天！到「5/21小滿」前要留意　命理師曝破解招數

▲艾菲爾指出，立夏後屬牛、龍、狗3生肖者「運勢有點衰」，不只要留意健康，職場上也要防鋒芒太露遭忌妒。（示意圖／記者陳明中攝）
▲艾菲爾指出，立夏後屬牛、龍、狗3生肖者「運勢有點衰」，不只要留意健康，職場上也要防鋒芒太露遭忌妒。（示意圖／記者陳明中攝）

記者徐銘穗/綜合報導

立夏（5月6日）過後，首波梅雨鋒面發威，雨炸全台！塔羅牌老師艾爾菲爾提醒，這段氣候變化時間，身體容易感到疲倦，甚至每天處在心煩意亂丶衝動壞事的邊緣，在立夏至小滿5月21日前，以下這3個生肖「運勢有點衰」，一定要留意運勢滑坡丶身體微恙及職場受挫狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌生肖牛
2023年肖牛者的運勢本就偏弱，有不少的凶星在命宮裡。尤其是接下來到5/21小滿日前的這段時間，必須要安分守法丶戒爭氣。氣場已經不佳，此時探病或是喪家場合的出席最好是能減少丶避免，以免氣場受到不利氣息影響，導致自身運勢與健康的惡化。若有需要就醫的狀況，請你直接面對，切勿以各種藉口安慰自己或拖延。

▲國外專家研究，即使在某些特定場合可以不用戴口罩，但是仍要注意高風險傳染的「雷區位置」。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲屬牛的朋友若有需要就醫的狀況，請你直接面對，切勿以各種藉口安慰自己或拖延。（示意圖／取自photoAC）
📌生肖龍
2023年肖龍與兔相刑，讓你在今年的運勢也相對低迷，容易與人有心結，人際丶桃色關係紛擾丶生活中是非瑣事也多，嚴重的甚至涉及官非，各種不順令你感到疲於奔命丶應接不暇。尤其是接下來到5/21小滿日前的這段時間，建議你在職場上保持低調，做好自己本分內的事情，避免鋒芒太露，還是能躲過一些厄運的

📌生肖狗
2023年肖狗者適逢工作事業正要起飛的一年，在吉星入命的照拂之下，迎來了期待已久的名利雙收之勢。但是在接下來到5/21小滿日前的這段時間，別一顆心思都放在追逐名利上，你必須更謹慎看待人際關係可能出現的裂痕，別一句話就得罪了數年交情的朋友丶同事。對待你的另一半也不可以工作忙當藉口逃避拖延，請正視雙方之間即刻需要溝通的問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

5/6立夏運勢！「3生肖」甩霉運　冠軍苦太久大噴發：財運愛情雙收

唐綺陽星座運勢／水瓶睡眠品質影響運勢　巨蟹工作上有大貴人

2023立夏到！ 「3生肖」天氣越熱越旺　遠離小人財運就發

立夏週末到！「1生肖」小心有車關　家中可放1物破霉運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀