傳美軍援5億美元　邱國正：因軍購延宕以現貨救急

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路透社近日也報導，美國國會批准透過總統撥款權（PDA）對台提供5億美元武器援助。而總統撥款權是加速提供安全援助的授權辦法，過去美國援助烏克蘭亦採此方式，讓美國總統得以在緊急情況下，不經國會許可即轉移美國庫存中的物品和服務。
國防部6日發布新聞稿回應，PDA為2023年財政年度國防授權法（NDAA）「強化台灣韌性法案」之一，主要內容為提供美軍庫存彌補軍售延遲交運的防衛缺口，對於友盟國家協助，國防部樂觀其成。
邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，他在會前接受媒體訪問對此表示，這些是額外的，並不算在軍購項目中，主因是先前有武器裝備延宕交貨，美方把現貨或以其他替代品救急或彌補，並在5億美元額度內將現貨提供台灣。
邱國正說，外界怎麼看台灣亦或有無比照烏克蘭等，都不重要，中華民國的國家領土一定要守護好，外界怎麼比喻國防部從來不參與意見，「因為我很清楚，自己國家自己來解決」。
國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲近日接受中央社訪問指出，5億美元約可購買3000枚標槍飛彈或6000枚刺針飛彈，或是500枚魚叉反艦飛彈，或120枚愛國3型飛彈，可快速補強防衛戰力。基於俄烏戰爭經驗以及5億美元額度，預估品項將以飛彈援助為主。（編輯：蘇志宗）1120508