臘腸狗當「肉犬」養險被吃！組織冒險進市場救援：身上很多小傷疤

慈善臘腸犬救援組織（Charity Dachshund Rescue and Support Group）表示，自2020年成立以來，成員已經從中國及朝鮮拯救將近130隻將被人撕吞入腹的狗，國際人道協會估計，亞洲每年有3,000萬隻狗被吃掉，不過部分地區的吃狗需求已經慢慢減少。領養了獲救臘腸犬的克里斯蒂娜 （Christina Taylor-Chisholm）指出，她的愛犬可可（Coco）傷上有很多小傷疤，大概率是在肉類市場中受虐所致。 我是廣告 請繼續往下閱讀 英國女子克里斯蒂娜收留了獲救臘腸犬可可，他們常常在泰恩茅斯（Tynemouth）散步，她指出可可是隻非常優秀的家犬，不過在領養牠時，發現其身體布滿許多小傷疤，顯然過去遭受過虐待，雖然無法確切得知可可的過往經歷，她篤定「無論是被偷，還是在街上被發現，亦或是刻意被養殖，牠們最終都會送往肉類市場販賣並屠宰」。▲慈善臘腸犬救援組織救援出多隻即將被屠宰的「肉犬」。（示意圖／Pixabay）另一名獲救犬收養人克里斯汀（Christine）表示，愛犬卡西（Cassie）在被賣給屠夫之前，是一隻採「背靠背（back-to-back）」繁殖飼養的狗，意味著會讓牠連續懷孕多次並不停地生，當時卡西獲救並踏進新家時，牠立刻滾出來躺在地上，似乎知道此處不需要再經歷那一切。一位發言人表示，多數亞洲人並不吃貓和狗，但這種貿易還是被一些犯罪助長，且這類行為通常跟狂犬病等疾病的傳播有關，不僅會危害動物福利，還危及人類健康，所以機構正致力於結束亞洲內的狗肉貿易，並持續在韓國、越南、印尼、中國和印度中傳達理念。柴犬找打化身「戰鬥陀螺」轉圈挑釁！貓站旁冷靜觀看：你有病吧汪汪「家中遊蕩」好無助！飼主一看秒懂：狗屋被貓非法佔用了讓鏟屎官看自己多可愛！貓咪「放肆自拍」塞滿相簿 打開全是大頭佛壇供水總「莫名淨空」！她目擊偷水貓大口狂飲：明明自己有碗