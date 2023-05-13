泰國女星被譽人間芭比　15歲獲選美比賽冠軍

泰國女星瓦拉妮·塔瓦翁（Mook worranit）剛度過26歲生日，被譽為人間芭比的她，在15歲時便奪下泰國四大選美比賽之一的「泰國妙齡小姐」並拿下冠軍，更曾獲得在日本出道的機會，現在以小名Mook活躍於演藝圈，由於外表亮眼且身材完美，她受到廣大觀眾的注目。
記者賴正琳／綜合報導
「泰國妙齡小姐」是當地四大選美比賽之一，舉辦至今已經18 年，而且年齡限制條件相當嚴格，僅限15 至18 歲少女參加，每年都會造成話題，因為許多女孩都是天然美貌，且獲得冠軍的女孩通常都會順勢踏入演藝圈。
獲得選美比賽冠軍並踏上演員之路的Mook，2015年出演青春校園喜劇《醜小鴨之天生絕配》，2020年主演的泰劇《情鏈》爆紅，Mook的人氣因此飆升，目前Instagram吸引近445萬人追蹤。Mook的家族基因相當驚人，因為她的哥哥吉拉迪·塔瓦翁也以演員身份出道，小名為Mek的哥哥，也時常跟妹妹一起拍攝日常照，或是接商業拍攝，一家人的美貌都讓粉絲們讚嘆。
Mook和Mek的感情深厚，哥哥的Instagram也放了很多兩人的合照，疼愛妹妹之情溢於言表。由於兩人的父親在近幾年逝世，兄妹更珍惜彼此的家人情感。
除此之外，Mook畢業於歷史悠久的泰國農業大學（Kasetsart University），泰國農業大學為一所泰國的知名公立大學，該校學生逾5萬3,000名，為泰國學生人數最多之大學。該校共有曼谷Bangkhen Campus 等4個校區，並設立眾多科系，在泰國非常有名。
Mook不僅長相出眾，同時內在與外在兼具，因此吸粉無數。雖然踏入演藝圈已經十幾年，但Mook始終是乖乖女的清純形象，是泰國備受矚目的新生代演員。