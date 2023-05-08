名家論壇》鈕則勳／非綠整合的矛盾與機會

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而這情況也給了雙方整合的可能機會，講得更直白，曾為首富、經商有成的郭董啥也不缺，年過七旬想選總統當然是期待歷史定位，因此國民黨若能以可能職位與其協商，讓郭發揮長才，雙方未必沒有達成協議的機會 ; 雖然政治上不乏這種分配資源以利協商成局的經驗，但仍可能面臨民進黨強攻、指其為政治分贓的可能，即便如此，侯郭能整合對國民黨來說，仍然有利。
其次，若被徵召的是郭，雖不見得會遭遇到侯的反彈，畢竟侯不是會口出惡言或擁兵自重的人，但對黨內的衝擊勢必很大，由於郭董不諳選舉，要擔任大母雞拉抬黨籍立委候選人恐力有未殆，勢必引發與黨內立委候選人的矛盾與質疑，這是風險一 ; 郭目前的造勢常會與地方派系要角互動，凸顯郭缺乏拓票能力、只能藉國民黨傳統動員系統借力使力，本來可能訴求的中間及年輕選民未必埋單，是第二個風險。
三個風險是，郭最近頻開支票，但諸多難落實，包括他當選共機不繞台、當選九十天內讓詐騙集團消失等論述，都被質疑不切實際、可信度低，畢竟他並沒提到有效的策略、步驟及方法，黨內要為其政策辯護也確有其限制，況且還有些政策芻議引發爭議，郭董雖道歉，但若形成「可能自爆」的刻板印象，對其更會產生直接衝擊。而郭本土性不強，要向南部開拓選票實屬不易，這方面唯有靠侯，這或許也是郭要反攻的唯一機會，畢竟若郭被徵召，侯自然繼續擔任新北市長協助輔選，較無藍軍整合上的問題。
就算徵召後，侯、郭兩強或黨內的矛盾經過為求勝選的共同利益而獲得整合，接下來要面臨的是與柯文哲及民眾黨更艱鉅的聯盟工程。畢竟目前來看，柯文哲勢必選到底，因為他的戰略原則是為民眾黨拚國會席次，要產生母雞帶小雞的關鍵影響力，而國民黨愈想和柯整合，柯手上與國民黨博弈談判的籌碼便更多，這也就是他現今已經順勢佈局北市區域立委的主要原因。況且柯也算到，最後就算選民因為藍綠對決氛圍愈強棄他而去的話，分裂投票支持民眾黨不分區政黨票及區域立委的可能性更高，這也是柯待價而沽、有恃無恐的主要原因。
在柯已有全盤戰略的情況下，國民黨想與柯或民眾黨整合，勢必拿出更多資源來化解戰略目標不同等合作的矛盾，不然對柯根本無誘因，況且國民黨現階段想非綠整合，多是透過放話，連柯Ｐ都說沒有人來找他 ; 這論述一方面直指國民黨沒誠意，另方面更又藉以爭取與國民黨談判的籌碼，更有打臉國民黨的效果，柯仍立於不敗之地。而民調更顯示，柯已有兩成的穩定支持，國民黨聲勢下滑，藍白不合只怕勝率愈來愈低 ; 迫於形勢，國民黨勢必與柯談判，甚至得拿出副手、行政院長，或柯主張的聯合政府作為談判的議題，才能突顯誠意，創造妥協的機會。
畢竟對國民黨來說，無法重回執政是其最無法忍受的僵局，但對柯的民眾黨卻不是，反正他都是在野，只要能成關鍵第三勢力，便可制約藍綠兩黨，柯仍掌控戰略要地，特別是「三黨不過半」的情況，影響力更大 ; 基於此，只要國民黨靠一己之力無法扳倒民進黨，就只能釋出最大的誠意與資源，才可能使柯上談判桌，特別是柯對非綠整合已經嗆聲國民黨，國民黨要不要順勢接球和柯對話，便在黨主席朱立倫與被提名人的一念之間了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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