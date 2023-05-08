高雄辦首場萬人大造勢　郭台銘烙台語拚支持：政府不做的阿銘來做

名家論壇》鈕則勳／非綠整合的矛盾與機會

▲民眾黨主席柯文哲今（8）日正式領表登記參選，國民黨最後能否成功整合非綠陣營，將是重返執政的關鍵。（圖／記者葉政勳攝，2023.05.08）
▲民眾黨主席柯文哲今（8）日正式領表登記參選，國民黨最後能否成功整合非綠陣營，將是重返執政的關鍵。（圖／記者葉政勳攝，2023.05.08）

文／鈕則勳

五月中下旬國民黨就要徵召總統候選人，到底是侯友宜、抑或郭台銘勝出？至今眾說紛紜，但從黨內的氛圍及較多數立委為選舉、希望有熟稔選戰且強大母雞帶領之考量，侯友宜出現的機會似比郭台銘大了一些，但會否如此，沒人說得準，畢竟「徵召權」是黨主席朱立倫維持其權力的終極武器，朱會如何考量，仍有懸念 ; 但若是連徵召都能搞到黨內忐忑不安、支持者耐性炸鍋來看，徵召後的問題勢必更大，畢竟徵召提名後，還得面臨泛藍整合與團結非綠的艱鉅工程，其間更有諸多矛盾，雖有化解的機會，但仍端賴朱立倫與被徵召人選的妥協與智慧。

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首先，假設被徵召人選是侯，雖然其被認為是「最強人選」，但立刻便得面對持續造勢且聲勢似又上揚之郭台銘可能的矛盾與反彈。畢竟郭經過接連造勢，支持度確有起色，已追上侯，屆時若侯被徵召，郭認為徵召不公，便埋下泛藍分裂火種，若朱或侯搞不定郭，勢必重演上屆選舉黨內分裂慘劇 ; 所幸這次郭台銘參選不只向國民黨與韓國瑜道歉，也承諾若徵召的是侯，也會支持、願意輔佐，若是郭背離承諾再次和國民黨翻臉，自己的公信力與聲譽勢必遭受極大衝擊。

而這情況也給了雙方整合的可能機會，講得更直白，曾為首富、經商有成的郭董啥也不缺，年過七旬想選總統當然是期待歷史定位，因此國民黨若能以可能職位與其協商，讓郭發揮長才，雙方未必沒有達成協議的機會 ; 雖然政治上不乏這種分配資源以利協商成局的經驗，但仍可能面臨民進黨強攻、指其為政治分贓的可能，即便如此，侯郭能整合對國民黨來說，仍然有利。

其次，若被徵召的是郭，雖不見得會遭遇到侯的反彈，畢竟侯不是會口出惡言或擁兵自重的人，但對黨內的衝擊勢必很大，由於郭董不諳選舉，要擔任大母雞拉抬黨籍立委候選人恐力有未殆，勢必引發與黨內立委候選人的矛盾與質疑，這是風險一 ; 郭目前的造勢常會與地方派系要角互動，凸顯郭缺乏拓票能力、只能藉國民黨傳統動員系統借力使力，本來可能訴求的中間及年輕選民未必埋單，是第二個風險。

三個風險是，郭最近頻開支票，但諸多難落實，包括他當選共機不繞台、當選九十天內讓詐騙集團消失等論述，都被質疑不切實際、可信度低，畢竟他並沒提到有效的策略、步驟及方法，黨內要為其政策辯護也確有其限制，況且還有些政策芻議引發爭議，郭董雖道歉，但若形成「可能自爆」的刻板印象，對其更會產生直接衝擊。而郭本土性不強，要向南部開拓選票實屬不易，這方面唯有靠侯，這或許也是郭要反攻的唯一機會，畢竟若郭被徵召，侯自然繼續擔任新北市長協助輔選，較無藍軍整合上的問題。

就算徵召後，侯、郭兩強或黨內的矛盾經過為求勝選的共同利益而獲得整合，接下來要面臨的是與柯文哲及民眾黨更艱鉅的聯盟工程。畢竟目前來看，柯文哲勢必選到底，因為他的戰略原則是為民眾黨拚國會席次，要產生母雞帶小雞的關鍵影響力，而國民黨愈想和柯整合，柯手上與國民黨博弈談判的籌碼便更多，這也就是他現今已經順勢佈局北市區域立委的主要原因。況且柯也算到，最後就算選民因為藍綠對決氛圍愈強棄他而去的話，分裂投票支持民眾黨不分區政黨票及區域立委的可能性更高，這也是柯待價而沽、有恃無恐的主要原因。

在柯已有全盤戰略的情況下，國民黨想與柯或民眾黨整合，勢必拿出更多資源來化解戰略目標不同等合作的矛盾，不然對柯根本無誘因，況且國民黨現階段想非綠整合，多是透過放話，連柯Ｐ都說沒有人來找他 ; 這論述一方面直指國民黨沒誠意，另方面更又藉以爭取與國民黨談判的籌碼，更有打臉國民黨的效果，柯仍立於不敗之地。而民調更顯示，柯已有兩成的穩定支持，國民黨聲勢下滑，藍白不合只怕勝率愈來愈低 ; 迫於形勢，國民黨勢必與柯談判，甚至得拿出副手、行政院長，或柯主張的聯合政府作為談判的議題，才能突顯誠意，創造妥協的機會。

畢竟對國民黨來說，無法重回執政是其最無法忍受的僵局，但對柯的民眾黨卻不是，反正他都是在野，只要能成關鍵第三勢力，便可制約藍綠兩黨，柯仍掌控戰略要地，特別是「三黨不過半」的情況，影響力更大 ; 基於此，只要國民黨靠一己之力無法扳倒民進黨，就只能釋出最大的誠意與資源，才可能使柯上談判桌，特別是柯對非綠整合已經嗆聲國民黨，國民黨要不要順勢接球和柯對話，便在黨主席朱立倫與被提名人的一念之間了。


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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