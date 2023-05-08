梅雨鋒面連炸2天！氣象局揭雨量排行 第1名「紅到發黑」
中央氣象局表示，昨日和今日（5/7至5/8）受到梅雨季第一波鋒面影響，全台各地降雨情況明顯許多，累積較多雨量的主要是中部地區，南部則也有出現一陣陣的雨勢，雖然對旱象沒辦法立即改善，但也稍微解渴了一下，氣象局進一步公開前兩天各地的降雨排行，以縣市區分的話，第一名彰化達148.5毫米，今日截至下午13時，則是花蓮達107毫米暫居冠軍。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局提供數據，過去兩日（5/6至5/7）累積雨量最多是彰化大村的148.5毫米，第二名南投名間126.5毫米，第三名苗栗泰安111.5毫米，第四名台中大肚104.5毫米。至於南部的情況，雖然傍晚及入夜後，有稍微多一些的雨量拉尾盤，但可惜降雨量普遍只有20至50毫米。
而截至今日上午8時30分，雨量最多的是花蓮秀林的90.5毫米，南投仁愛80毫米排第二，新北金山69.5毫米排第三；苗栗泰安66.5毫米是第四名，時間拉長到下午13時，花蓮秀林累積107毫米仍最多，南投仁愛95.5毫米，新北金山75.5毫米，苗栗縣泰安則為67毫米。
中央氣象局預報員葉致均說明，造成昨日中部較多雨勢的原因，主要還是「對流雲系」發展範圍集中在台灣海峽中部，隨著氣流導入後就造成較多降雨，今日對流發展較不旺盛，加上花蓮山區攔截了許多封面水氣，因此今日反而是花蓮降雨較明顯，反觀南部的降雨情形就會比昨日少上許多，預計這波雨勢會在下午慢慢趨緩，入夜後各地天氣回歸穩定。