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足球／小小世界盃近千隊報名　頂尖球員將受邀至德國慕尼黑特訓

▲花蓮區賽事各隊為了爭取晉級決賽拚勁十足。官方提供
▲花蓮區賽事各隊為了爭取晉級決賽拚勁十足。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」正式邁入10週年，今年主題為「榮耀十足」，吸引全台灣近千支球隊報名，最終有535隊入選參賽，首場預賽在桃園台茂購物中心空中足球場、高雄市鳳山體育場、花蓮縣美崙國中三地開踢。

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「2023安聯小小世界盃」邁入第10週年，今年維持開放U6至U15組別報名參加，吸引了全台灣共997隊報名，其中在U8、U10、U12組別都有超過200支球隊報名，足以顯見報名非常踴躍，在激烈的抽籤儀式後。最終有535隊入選參賽。
 
「2023安聯小小世界盃」預賽將分為8個賽區，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市以及花蓮縣，今年依舊維持讓五個組別的最終奪冠隊伍，並能夠把最高榮譽的冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，完全比照世界盃冠軍的規格，今年更加碼每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的迷你冰淇淋冠軍金盃鑰匙圈做紀念。
 
更特別的是，適逢「2023安聯小小世界盃」10週年，加上全球疫情趨緩，今年將選出3位青少年於8月代表台灣出席於德國慕尼黑舉行的「安聯MoveNow足球小將夏令營」，享食宿機票全免外，另能接受歐洲勁旅教練的專業級特訓、與來自全球各地之青少年一較球技，更有機會與世界聞名球星見面，並觀賞歐洲足球豪門拜仁慕尼黑隊的主場球賽。
 
桃園預賽將在5月6日、7日、20日、21日、27日、28日、6月3日、4日、6月10日、11日，分為10天進行；新北和台中預賽則規劃5月27日至28日登場；台北和新竹預賽則在、6月3日至4日舉行；台南預賽則在6月10日11日登場。

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