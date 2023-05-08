台灣虎航新增台中國際航線　直飛澳韓越日

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盧秀燕表示，全球疫情解封，也是春暖花開的時間，大家要拚經濟、振興經濟，攜手台灣虎航及觀光旅行業者共同宣布，從7月份開始，台灣虎航以台中機場為主，統一「中進中出」，將有四地五條航線復航或開通，這五條航線開通後，對中台灣各縣市觀光旅遊將帶來振興效果，中部民眾出國也將更便利。
台灣虎航董事長陳漢銘表示，感謝台中市府及業者對台灣虎航的愛護與支持，希望透過多元航線頻繁交流，帶來更多國際觀光旅客到台中這個魅力城市，也希望能夠讓所有旅客感受到台灣虎航熱情、溫暖、真誠的服務品質。
兩岸團體旅遊恢復部分，盧秀燕表示，疫情已解封，大家要一起拚經濟，中台灣的美好應該要被看見，同時也應該要有更多經濟成果，經濟觀光旅遊不談政治，此舉是與世界各國連接最好的方法，不論旅客從哪個國家來都竭誠歡迎，她樂觀其成。
觀旅局表示，台中國際機場為中台灣重要的入出境門戶，繼今年4月菲律賓馬尼拉首航對飛包機，7月台灣虎航將復飛澳門線定期航班，並開航韓國釜山、越南峴港、韓國濟州、日本名古屋的旅行社包機航班。台中市坐擁山海屯豐富的觀光資源，加上「中台灣區域治理平台」串聯八縣市資源，在四方交通便捷下，可滿足旅客登山健行、都會旅遊、歷史文化、美食探訪、自行車輕旅、溫泉泡湯、田園觀光等各主題旅遊喜好。
觀旅局長陳美秀說，今年2月北海道索朗祭、三重縣安濃津祭踩舞組織委員會拜會市府，洽談「台中國際踩舞嘉年華」合作交流及名古屋與台中包機事宜；日本茨城縣空港2月到訪洽談包機事宜；台中市與日本大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，深化雙方城市交流，強化維繫友好情誼；此外，市府也規劃與交通部觀光局合作，參與泰國、馬來西亞、新加坡及日本國際旅展暨推廣會，持續行銷台中觀光亮點，歡迎旅客透過多元體驗方式發掘與體驗台中魅力。