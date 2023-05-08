巴菲特賣台積電　經濟部：政府會讓世界知道台灣安全

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巴菲特的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）最近加碼對5家日本貿易公司的投資，與其對台積電數十億美元投資的大轉彎形成反差。巴菲特近日在波克夏海瑟威公司的股東會上提到台積電時表示，「這是一家了不起的公司」，但他表示，把資金配置在日本，比配置在台灣讓他更自在一些。
國民黨立委曾銘宗質詢時表示，巴菲特說法反映地緣政治緊張。林全能表示，台積電是半導體產業信賴度很高的夥伴，並持續創造新興科技的價值，巴菲特對此也給予高度肯定。
林全能說，地緣政治發展無法控制，但政府會繼續維持台積電在台灣的核心競爭力，創造台積電在全球產業鏈的價值。
林全能指出，政府會盡最大努力，讓世界知道台灣是穩定、安全的，台積電會在台灣創造更多科技發展、發揮最好的綜效。
國發會副主委施克和表示，巴菲特的說法代表投資人的一種見解，其中一部分是肯定台積電在全球供應鏈的重點角色，二是強調台灣安全的重要性。
立委認為巴菲特的看法，凸顯對兩岸局勢的不樂觀，施克和則說，政府會繼續努力，讓台灣關鍵產業、尤其半導體產業在全球占有關鍵位置，這需要朝野共同努力。
此外，國民黨立委賴士葆質詢時提及，美國眾議員表示兩岸若開打要轟炸台積電一事。
林全能表示，這是非常嚴肅的問題，台積電是全球半導體產業很重要的供應鏈，堅決反對這樣的情形發生。
內政部次長花敬群表示，社會可以針對各種論述進行溝通，但不須把美國議員的言論擴大解釋為美國政策；另關於規劃保二總隊強化關鍵基礎設施各面向的安全防護工作，花敬群說明，保二主要工作是反恐、反滲透，將加強種子教官訓練。（編輯：蘇志宗）1120508