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巴菲特賣台積電　經濟部：政府會讓世界知道台灣安全

▲巴菲特賣台積電　經濟部：政府會讓世界知道台灣安全。圖為台積電晶圓18廠。（圖／許家禎攝
▲巴菲特賣台積電　經濟部：政府會讓世界知道台灣安全。圖為台積電晶圓18廠。（圖／許家禎攝

中央社

（中央社記者劉千綾、潘姿羽台北8日電）美國「股神」巴菲特（Warren Buffet）肯定台積電，但坦承「把資金配置在日本比配置在台灣」讓他更自在一些，經濟部次長林全能表示，政府會努力讓世界知道台灣安全、穩定，台積電會在台灣帶動更多科技發展、發揮最大綜效。

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林全能今天出席立法院財政委員會就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形」進行專題報告，並備質詢。

巴菲特的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）最近加碼對5家日本貿易公司的投資，與其對台積電數十億美元投資的大轉彎形成反差。巴菲特近日在波克夏海瑟威公司的股東會上提到台積電時表示，「這是一家了不起的公司」，但他表示，把資金配置在日本，比配置在台灣讓他更自在一些。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，巴菲特說法反映地緣政治緊張。林全能表示，台積電是半導體產業信賴度很高的夥伴，並持續創造新興科技的價值，巴菲特對此也給予高度肯定。

林全能說，地緣政治發展無法控制，但政府會繼續維持台積電在台灣的核心競爭力，創造台積電在全球產業鏈的價值。

林全能指出，政府會盡最大努力，讓世界知道台灣是穩定、安全的，台積電會在台灣創造更多科技發展、發揮最好的綜效。

國發會副主委施克和表示，巴菲特的說法代表投資人的一種見解，其中一部分是肯定台積電在全球供應鏈的重點角色，二是強調台灣安全的重要性。

立委認為巴菲特的看法，凸顯對兩岸局勢的不樂觀，施克和則說，政府會繼續努力，讓台灣關鍵產業、尤其半導體產業在全球占有關鍵位置，這需要朝野共同努力。

此外，國民黨立委賴士葆質詢時提及，美國眾議員表示兩岸若開打要轟炸台積電一事。

林全能表示，這是非常嚴肅的問題，台積電是全球半導體產業很重要的供應鏈，堅決反對這樣的情形發生。

內政部次長花敬群表示，社會可以針對各種論述進行溝通，但不須把美國議員的言論擴大解釋為美國政策；另關於規劃保二總隊強化關鍵基礎設施各面向的安全防護工作，花敬群說明，保二主要工作是反恐、反滲透，將加強種子教官訓練。（編輯：蘇志宗）1120508

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