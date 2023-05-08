為購物節藍綠互嗆　中市議會假鈔灑滿地通過預算

台中市議會今進行「台中購物節」3.5億追加預算2、3讀會，民進黨議員不滿市府未遵循去年附帶決議，痛批市長盧秀燕是「撒幣市長」、站在前撒假鈔抗議；國民黨則佔領主席台，高舉海報支持購物節，最後在吵鬧聲中，議長宣佈3.5億追加預算過關，並火速散會。
記者顏幸如／台中報導
台中市議會購物節「金喜送」3.5億元預算，成為這次定期會的爭議重點，委員會審查時雖通過，但3位民進黨議員保留大會發言權。今（8）日上午追加預算2、3讀會，民進黨議員鄭功進批評市府未遵循去年附帶決議，購物節經費不能採追加方式辦理，且3.5億元可以做很多事，市府不要光會撒錢，要求退回該筆預算。
鄭功進邊發言邊走向市長盧秀燕，民進黨團20名議員隨即拿起早就準備好的海報手板，站在盧秀燕面前大撒假鈔，邊喊著市府「浪費公帑，藐視議會」。盧秀燕坐在備詢台未發一語，民進黨議員隨後往主席台移動。議長張清照在議員包圍下照樣宣讀「金喜送」預算，並敲槌三讀通過，隨即宣佈散會、在混亂中離席。
國民黨議員也不甘示弱，帶著海報佔領主席台，高喊「購物節、GOGOGO」、「全市經濟一起拚」，有議員甚至爬上報告台。此時一度解散的民進黨議員們，重新回到主席台前，形成民進黨議員在前、國民黨議員在後，雙方各喊口號彼此叫陣的混亂局面。
混亂過後，議事堂內留下一地假鈔，民眾黨議員江和樹批評民進黨議員丟垃圾卻不自己撿，拍拍屁股就去吃午飯，行為令人無法認同。
民進黨團幹事長蔡耀頡事後指出，台中市政府3屆購物節只有抽獎，沒照顧基層及市場攤販，這次又違反上屆議會決議，推出的方案還是抽獎，議員們仍有許多意見尚未詢問，民進黨團將提出覆議案，針對該筆預算與市府提出的新方案進行審查。