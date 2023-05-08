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張國煒赴日道歉「反成災難」？他曝星宇公關危機：一秒得罪日本人

▲星宇航空班機超過成田機場宵禁時間，導致旅客夜宿機場，張國煒親赴日本現場道歉。（圖／NOWnew資料照片）
▲星宇航空班機超過成田機場宵禁時間，導致旅客夜宿機場，張國煒親赴日本現場道歉。（圖／NOWnew資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

星宇航空前（6）日因氣候、併班、機組人員超時、超過成田機場宵禁等一連串因素，最終造成3百多名旅客在不能退關的狀況下，只能一人領一個睡袋，集體睡在機場地板過夜，引起眾人怒火。董事長張國煒翌日清晨急飛日本，連說20次道歉滅火，更豪氣宣佈來回程全額退費。處理方式看似已是同業中「最高規格」，不過媒體人黃揚明認為張國煒到場反而是提油救火，點出星宇航空3大公關危機。

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媒體人黃揚明在臉書以《張國煒的公關危機課》為題發文，他點出星宇航空第1個公關危機，便是董事長張國煒現身成田機場向乘客道歉時，說法提及「日本官僚比較嚴重、比較難催、不好意思」，在事件高度曝光、各界關注的情況下，這些話立刻得罪日本人。

▲董事長張國煒親赴成田機場候機室，親自向旅客致歉。星宇航空將針對受影響之旅客全額退費。（圖／翻攝自星宇航空FB）
▲張國煒親赴成田機場候機室向旅客致歉時，提到日官僚文化嚴重。（圖／翻攝自星宇航空FB）
其次，張國煒向乘客道歉時再三強調：「我也不希望再砸鍋，我真的很怕，我真的很怕，我知道你們都很支持我，他們原本要我不用來，我說我一定要來。」這種說法是犧牲部屬來成就自己。

最後，張國煒一早搭廉航趕赴日本，同一時間被網友翻出過去受訪時批評廉航很皮的言論，「延誤沒東西吃」的說法成為打臉迴力鏢。對此，張國煒返台後回應記者說：「不要一直挑語病」，並反問講過一次就一輩子要這樣子，「這樣子怎麼得了，翻舊帳翻不完。」黃揚明認為這是自我打臉的行為。

雖然星宇這次「最高規格」的處理方式獲得一派民眾力挺，但黃揚明也提到，擅長品牌行銷、網紅路線的星宇航空，這次是遇到成立以來「最大公關災難」，能用錢彌補的都是小事，而花錢也學不來的，則是最寶貴的經驗。



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