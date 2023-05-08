星宇航空讓旅客睡機場！好感度「意外大飆升」 日本人揭原因
星宇航空JX800航班（6）日因日本成田機場恐怖側風無法降落，一度轉降名古屋後，導致後續2個航班JX801、JX803也受到影響，演變成最後讓乘客睡在候機室的鬧劇。然而在台灣，該事件引發兩極化的討論，不過對於多數日本網友來說，卻認為董事長「張國煒」親自到機場致歉的舉動「十分有誠意」、「好感度大飆升」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，星宇航空（JX800）飛到成田機場後，因為風大無法降落，中途飛到名古屋，晚上才又回到成田機場，打亂後續作業節奏，後來因為（JX800）來不及飛，所以只能將原先要搭乘（JX800）的旅客改由B機（JX803）處理。
不過後來又因為B機（JX803）的機組人員已經超過工作時間，依法不能執行飛行任務，所以又從台北調了2個機師到成田，再過了差不多3小時，最後機師到了之後，可以執行飛行任務，但碰到機場宵禁，不能起飛，300個旅客就這樣在飛機上待了7、8個小時，好不容易凌晨2點讓旅客下了飛機，結果機場人員都下班了，只好讓旅客睡在管制區。
事後除了星宇航空承諾將全額退費來回機票外，當時星宇航空董事長張國煒更是親臨機場致歉，日本媒體sky-budget以「星宇航空會長因成田機場惡劣天氣導致乘客滯留，緊急搭乘廉價航空來日親自致歉」為題進行報導，結果引起日本網友熱烈討論。
日本網友表示「董事長親自飛過來道歉，這誰能做到？」、「好感度大大提升！支持星宇」、「星宇的誠意已經無人能敵了」、「搭乘其他家航空緊急來日本，再自己駕機回去的會長，太有誠意了」、「會長親自去道歉很了不起，但這也是新公司為了建立信用吧」、「別家航空公司的會長肯定不會這樣做！圈粉了」。