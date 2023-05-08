掰了張穎穎！汪小菲搭上身價32億「拿督千金」 女方認了：有好感
大陸富商汪小菲與大S於2021年離婚後，傳出身邊有新對象張穎穎，但兩人始終沒對外承認。4月初，汪小菲被拍到與身家32億的「拿督千金」莊鍶敏聚會，還對她強調自己單身，莊鍶敏則說兩人只是因為工作而聚餐，否認和汪小菲戀情，不過近日兩人緋聞有了新進展。
記者薛羽彤/綜合報導
近日，莊鍶敏開直播時，表明自己對汪小菲有好感，稱汪小菲是真的會做事的人，「他很有禮貌，很有風度。他很有才華，很有想法。他做直播很成功，我很佩服他。」雖然莊鍶敏否認兩人戀情傳聞，但不排除接下來發展的可能性，「我現在沒有特別想法，但我也不會放棄追求愛情的權利。如果遇到合適的對象，我會考慮。」張蘭也透露了與莊鍶敏有合作的機會，她以後可能會為麻六記帶貨。
42歲的莊鍶敏出身於富豪之家，身價高達32億，爸爸是馬來西亞拿督，因此也有「拿督千金」封號。莊鍶敏去年和台灣知名珍珠奶茶店老闆Brian（楊秉逸）離婚，兩人因疫情關係聚少離多，最終選擇以離婚收場，事後莊鍶敏表示她沒拿贍養費，男方也沒要求她分財產，和平結束2年婚姻。
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