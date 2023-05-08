星宇航班出包！民航局4調查重點曝 釐清張國煒是否「超時駕機」
星宇航空一連串航班延誤，造成300多位旅客被迫滯留機場，引發民怨，交通部民航局今（8）日展開調查，將就星宇客機轉降過程、飛航操作是否符合SOP、飛機燈號異常狀況，以及星宇航空董事長張國煒是否有疲勞駕駛、超出值勤時間等狀況，一併列入調查對象。
記者林莞茜／綜合報導
星宇航空6日傳出嚴重延誤事件，進一步導致昨日晚間飛洛杉磯航班也遭到排擠延誤而被迫取消，152名旅客全數轉乘其他航班赴美。而星宇航空董事長張國煒更親自出馬，除了飛往東京向受困旅客致歉外，也親自駕駛JX801航機返抵國門，公關長聶國維透露，該班機不會有乘客與機組員，主要為將卡在日本的A350飛返台灣調度。
張國煒也對外宣稱，原本成田機場答應延長宵禁時間，後來反悔才導致航機跟旅客只能在航廈過夜，對此，民航局已請星宇提出說明，若有必要將聯繫成田機場塔台，了解當時狀況：而有關星宇航空東京航班及旅客滯留事件，民航局也將就客機轉降過程、飛航操作是否符合SOP、飛機燈號異常狀況，以及星宇航空董事長張國煒是否有疲勞駕駛、超出值勤時間等四大狀況一一釐清。
根據《航空器飛航作業管理規則》指出，「連續24小時內，於備有睡眠設備之航空器，飛航時間不得超過18小時。如飛航時間超過16小時，執勤完畢後，應給予連續22小時以上之休息。未超過16小時，執勤完畢後，應給予連續18小時以上之休息」。