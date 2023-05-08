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因八田與一牽起台日情誼 黃偉哲會見日本金澤與加賀訪團

▲黃偉哲會見日本金澤市訪團（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲會見日本金澤市訪團（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

八田與一故鄉日本石川縣的金澤市長村山卓及加賀市長宮元陸於今(8)日分別率團蒞府拜會，這是村山卓市長首次的台南行，也是宮元陸市長疫後首訪台南，台南市長黃偉哲在上午接連會見兩團訪賓，表達熱烈歡迎。

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▲黃偉哲致贈噴染市徽的蘭花給加賀市長宮元陸。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲致贈噴染市徽的蘭花給加賀市長宮元陸。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲向村山卓市長表達日前石川縣地震的慰問關懷，並指出「金澤週in台南」活動受到許多市民朋友的喜愛，他非常期待能與首次到訪台南的村山市長攜手合作，讓兩市因八田與一而生的緣份，在疫情後更進一步地強化，成為更緊密的朋友。


黃偉哲也熱烈歡迎老朋友加賀市長宮元陸再訪台南，宮元陸市長在2021年與日本其他友台地方首長發起「日台共榮首長聯盟」並擔任首任會長，黃偉哲感謝其對兩市及台日交流所付出的貢獻。他也期待未來台南與加賀的交流能有更多斬獲。

▲金澤市長村山卓與橫笛演奏家藤舍真衣合奏「櫻花」一曲（圖／台南市政府提供）
▲金澤市長村山卓與橫笛演奏家藤舍真衣合奏「櫻花」一曲（圖／台南市政府提供）
金澤市市長村山卓表示，過去每年5月金澤皆會率團來台南追思八田與一並舉辦觀光及工藝特展，可惜因疫情被迫中斷數年，如今隨著實體交流重新熱絡，他期待彼此交流能更深化且多元。村山卓市長也在會中小露身手，與到訪的橫笛演奏家藤舍真衣一起吹奏了「櫻花」，精湛的演出獲得滿堂喝采。


加賀市宮元陸市長表示他上次拜會台南已是2019年，非常開心能夠再次與黃市長相見。宮元陸市長指出，兩市已正式交流近10年，國際交流貴在真心與熱情，他也期待日台交流能夠往國家安全等更高層級的交流邁進。


總統府資政黃崑虎表示，加賀的宮元市長是台灣堅定的國際友人，他非常開心看到台南與加賀這10年來穩健交流，黃崑虎也期盼未來兩市能往農特產品與文化等交流邁進。


出身石川縣的八田與一技師為嘉南大圳及烏山頭水庫的建設設計者，台南因而開啟與石川縣金澤市、加賀市的交流並建立深厚友誼。金澤市自2011年「八田與一紀念園區」落成啟用後，除疫情期間，每年皆率團參加八田與一追思會。而加賀市則為本市友誼市，宮元陸市長在總統府資政黃崑虎伉儷、台灣之友會總會蔡淑美執行長陪同下前來拜會。

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