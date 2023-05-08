媒體議價新進展！吳政忠指示數位部、公平會研究立法架構
媒體議價第2輪對話3月底落幕，外界關注數位平台分潤與相關立法是否有新進展，數位部次長李懷仁今（8）日指出，4月底已經召開行政院跨部會小組會議，會議上行政院政委吳政忠做出2點指示，包括要求數位部、公平會共同研究立委提出的媒體議價相關法案及國外立法架構，並規劃展開第3輪對話。
記者李琦瑋／南投報導
數位部去年12月、今年3月下旬分別召開2輪媒體業與大型數位平台對話，分別由4大媒體公協會跟Google、Meta進行對話。Google也在今年3月8日提出數位轉型的共榮方案，Meta則尚未提出相關方案，而數位部日前就預告，行政院4月底會再召開跨部會議研商。
李懷仁今天受訪指出，行政院已經在4月25日召開完跨部會議，會上並未討論出什麼共識，主要還是要看產業間有無共識，但吳政忠有給出2點指示，首先，規劃展開媒體業與大型數位平台的第3輪對話，並請數位部與公平會一起研究立委已經提出的媒體議價相關法案及國外立法架構。
至於何時召開第3輪對話？李懷仁說，時間點還在討論，對話形式也還不一定，會先等Google詳細說明完共榮方案後，後續再看如何規劃第3輪對話。但他透露，這次會以「共榮」角度來討論，包含先處理被內容農場盜用、媒體名人被當作假帳號使用等議題，相信會跟平台業者比較有共識。
對於立法進度，李懷仁表示，院版方案目前暫無時程表，跨部會議只有初步統計出各個立委所提出的草案版本，並沒有進一步就立法做討論，但他強調，立法一直都是選項之一、並未排除。