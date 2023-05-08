藏壽司首家全球旗艦店亞灣開幕　陳其邁剪綵讚最佳選擇

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亞洲藏壽司董事長西川健太郎指出，高雄時代大道店是藏壽司海外首家全球旗艦店，店鋪設計由知名日本設計師佐藤可士和監修，以充滿現代感以及和風意象的設計，例如入口處的大燈籠以及記錄著當時東京江戶風情的「東都名所高輪廿六夜街遊興之圖」浮世繪，各式各樣的美食攤位被圍繞在熱鬧繽紛的氣氛裡，展現藏壽司美食與娛樂兼具的經營理念。
高雄市長陳其邁致詞用日語歡迎藏壽司來高雄，相信來到高雄亞灣區一定會高朋滿座；他並指出，藏壽司結合觀光（Sightseeing）和飲食（Eating）創造「SightEating」和食文化，高雄位居亞太樞紐位置，有百年深厚人文底蘊及海空雙港，是推展國際觀光、布局全球的最佳選擇，市府將攜手中央打造亞灣區成為國際級休憩港灣，現在投資正是時候。
陳其邁表示，經統計，高雄外資企業以日商312家占比最多，累計投資額達新臺幣374.2億元，代表日本是高雄最重要的外貿夥伴，市府比照中央成立「投資高雄事務所」，提供投資企業專人專案一條龍服務，歡迎更多企業加碼投資高雄，市府一定會提供最好的服務。
為了慶祝海外首間「藏壽司全球旗艦店」落腳高雄，5月9日起於全台藏壽司門市消費滿1200元並按讚 Facebook 或追蹤 Instagram 官方藏壽司粉絲專頁，就可以獲得限定的藏壽司「達摩和風玻璃杯」，一店限量300份，換完為止；另外5月15日前上參加藏壽司官方Facebook或Instagram完成指定貼文任務再抽500元現金抵用劵。