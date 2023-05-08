高雄辦首場萬人大造勢　郭台銘烙台語拚支持：政府不做的阿銘來做

星宇今遭民航局調查　王國材：擴增北美航點要深思

▲王國材表示，星宇此次事件可以看到在班機與人力的調度上遭遇困難，未來北美航線是否還要擴增，需要深思熟慮。（示意圖／星宇提供）
▲王國材表示，星宇此次事件可以看到在班機與人力的調度上遭遇困難，未來北美航線是否還要擴增，需要深思熟慮。（示意圖／星宇提供）

記者黃仁杰／台北報導

星宇航空6日於日本成田機場發生一連串班機延誤與調度困難事件，不僅讓旅客怨聲載道，如今民航局也要求星宇航空今（8）日進行說明。交通部長王國材今日隨立法院交通委員會，赴桃園考察交通建設並受訪指出，星宇此次事件可以看到在班機與人力的調度上遭遇困難，未來北美航線是否還要擴增，需要深思熟慮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星宇航空6日在成田機場遇到強切側風風切，導致飛機遲遲無法下降，機長直到第四次才降落成功，延誤7小時之久，民航局將了解操作程序，是否符合飛行安全考量，此外，因為併班、機號指示燈異常、機組員服勤時間、成田機場宵禁等種種原因，導致下一班班機延誤起飛超過20小時，旅客被迫在機場過夜。

對此，民航局將依照標準作業程序進行調查，包含星宇客機轉降過程、飛航操作是否符合SOP、飛機燈號異常狀況、與日本塔台通聯紀錄，還有星宇航空董事長張國煒赴日駕駛A350返台是否違反飛勤規定等。

王國材說，在對旅客的運送契約裡，明確規定對旅客應盡到照顧責任，旅客在機場是否有受到妥適安排，有沒有受到好的照顧，星宇航空要檢討，很多臨時的突發狀況，平常就要演練，在這樣的情境下如何尋求食物、水的支援，這部分的檢討空間要請星宇特別注意。

王國材表示，張國煒對於航空的專業我個人相當敬佩，但目前只有三架A350廣體客機，最近又首開北美航線，不管是航空器或是機組人員都需要增加，整體調度依據航線的開闢，星宇航空必須審慎檢討，民航局的討論是基於安全與旅客權益進行考量，如果有做不足的地方，會依照相關規定請星宇進行改正，飛機本身對於各項操作都有資訊，是否需要請民航局標準組實地勘查，就看標準組調查過程而定。

星宇航空為新興的航空公司，日前才盛大開北美航洛杉磯航線，如今大出包，各界都相當關注。王國材表示，可以看到他們此次在飛機的調度上非常的辛苦，而且增加洛杉磯航線後，僅有3架A350執飛相當辛苦，近期也聽到他們還要繼續擴充北美航線，機師、飛行組員、飛機夠不夠，星宇航空必須深思熟慮，都是決定能不能繼續擴充的基礎，機隊的需要時間和能力一步步做到，對於人員或是飛機的安排必須更努力的研究出好方法，這部分民航局也會在後續核准航線上做考量，期待看到他們能就既有的能量一步一步茁壯。

星宇航班出包！民航局4調查重點曝　釐清張國煒是否「超時駕機」

星宇航班延誤連環爆　張國煒飛日安撫旅客今親駕機返台

星宇加班機下午3點半抵台　延誤大烏龍民航局要求說明

星宇遇成田機場宵禁不能飛！「去年阿聯酋也遇過」　他搖頭曝隱患

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀