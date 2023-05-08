星宇今遭民航局調查　王國材：擴增北美航點要深思

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對此，民航局將依照標準作業程序進行調查，包含星宇客機轉降過程、飛航操作是否符合SOP、飛機燈號異常狀況、與日本塔台通聯紀錄，還有星宇航空董事長張國煒赴日駕駛A350返台是否違反飛勤規定等。
王國材說，在對旅客的運送契約裡，明確規定對旅客應盡到照顧責任，旅客在機場是否有受到妥適安排，有沒有受到好的照顧，星宇航空要檢討，很多臨時的突發狀況，平常就要演練，在這樣的情境下如何尋求食物、水的支援，這部分的檢討空間要請星宇特別注意。
王國材表示，張國煒對於航空的專業我個人相當敬佩，但目前只有三架A350廣體客機，最近又首開北美航線，不管是航空器或是機組人員都需要增加，整體調度依據航線的開闢，星宇航空必須審慎檢討，民航局的討論是基於安全與旅客權益進行考量，如果有做不足的地方，會依照相關規定請星宇進行改正，飛機本身對於各項操作都有資訊，是否需要請民航局標準組實地勘查，就看標準組調查過程而定。
星宇航空為新興的航空公司，日前才盛大開北美航洛杉磯航線，如今大出包，各界都相當關注。王國材表示，可以看到他們此次在飛機的調度上非常的辛苦，而且增加洛杉磯航線後，僅有3架A350執飛相當辛苦，近期也聽到他們還要繼續擴充北美航線，機師、飛行組員、飛機夠不夠，星宇航空必須深思熟慮，都是決定能不能繼續擴充的基礎，機隊的需要時間和能力一步步做到，對於人員或是飛機的安排必須更努力的研究出好方法，這部分民航局也會在後續核准航線上做考量，期待看到他們能就既有的能量一步一步茁壯。