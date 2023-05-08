柯文哲參戰助選？羅致政：民進黨應將選票過半設為戰略目標
民眾黨主席柯文哲今（8）日上午前往黨中央登記總統初選，不僅批評藍白合淪為「密室政治」，更以吞曲棍球與民進黨議員王世堅對賭，駁斥落跑與藍營合作爭取立法院長，宣示參選決心。民進黨立委許智傑表示，無論藍白合不合，不會輕忽每個對手；綠委羅致政指出，選情多變，藍白合仍有各種可能性，民進黨應將總統選票過半設定為戰略目標。
記者陳威叡／台北報導
對於柯文哲登記民眾黨總統初選，許智傑質疑，若是藍白合作，首先國民黨提名規則為何？會不會黑箱作業？藍白誰正誰副？不分區席次是否互相排擠？認為破局成份較高，坦言賴清德勝選機會大。
許智傑認為，民進黨不能掉以輕心，無論藍白合不合，每一個對手都不能輕忽，民進黨和全國台灣隊會團結一致，和賴清德站在一起，為營造更好的台灣政治努力。
羅致政則表示，選情多變，柯文哲今日為黨內登記並非中選會，未來仍有變數，藍白合有各種可能性，民進黨還是要步步為營，就三腳督情況來看，以政黨屬性，柯文哲參選確實對民進黨比較有利。
羅致政認為，民進黨戰略不能只建立在三腳督，在策略上一定要想辦法讓選票過半，不管對手有幾個，要以總統選票過半為目標，同時也是立院單獨過半最重要的基礎 。
羅致政說，總統選票過半，把餅做大，立院才有過半的可能，以往慣例都是如此，無論是兩方對決或三腳督都是票數過半，民進黨應將此設定為戰略目標。