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問題莓果中市祭出5大作為　發送健康追蹤簡訊

▲中市府派員前往好市多北台中分公司稽查問題莓果下架情形(圖／衛生局提供2023.5.8)
▲中市府派員前往好市多北台中分公司稽查問題莓果下架情形(圖／衛生局提供2023.5.8)

記者柳榮俊/台中報導

因應好市多接連爆出莓果驗出A肝病毒事件，台中市政府加大力度，祭出5大作為，包括「主動健康關懷追蹤」、「進口違規莓果商品全面停用」、「食安資訊公開透明」、「嚴密稽查及抽驗」、「確保消費者權益」，全面嚴格把關，守護市民食安與權益。

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市府衛生局表示，好市多提供全國購買會員名冊計8,357人次，其中台中市有5,077人次，昨(7)日已要求好市多全數完成電話或簡訊聯繫關懷，其它縣市會員購買資訊已由所屬縣市衛生局追蹤，衛生局也已發出4,942封健康追蹤簡訊主動關懷購買者，若發現有民眾疑似感染A肝症狀者，將轉介及協助就醫；另商業會員部分共計有128人，已逐一電話聯繫確認，將問題莓果停止使用。


衛生局強調，為確保消費者權益，市府已要求好市多自5月5日起，立即全面回收已售出、仍於效期內的全部KIRKLANDSIGNATURE科克蘭系列冷凍草莓、冷凍藍莓及冷凍綜合三種綜合莓產品，並應善盡企業責任，對A肝感染者提供賠償，提出合理的檢驗及疫苗注射計畫，保障消費權益；另也請台中市食品相關公會轉知會員，立即停止使用違規的進口莓果產品，建議優先使用本國苺果商品，也請輸入業者主動送驗莓果產品，提供A型肝炎病毒檢驗合格報告給下游業者張貼於明顯處，供消費者參考。


此外，市府加強稽查抽驗源頭輸入冷凍莓果類業者及使用冷凍莓果之烘焙、飲冰品及餐飲業等共41家業者，未發現問題莓果販售與使用，相關食安作為皆公告於「莓果事件食安專區」，另於食安GIS專區，提供民眾查詢進口莓果稽查與抽驗相關資訊。


衛生局呼籲，民眾如有出現疑似A型肝炎症狀，可前往18家醫療機構進行檢驗，衛生局已通知台中市各大醫院，如醫師診療時發現疑似病例，應詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播可能性，更多A型肝炎IgM檢驗及18家醫療機構可至衛生局網站查詢。

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