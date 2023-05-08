王思佳假包風波延燒不停！網友一句話 釣出「宿敵」賴薇如回應
藝人王思佳被網友抓包疑似拿假愛馬仕包上節目，目前王思佳已將包包送去鑑定，還有網友發現她整櫃香奈兒都假貨，假包風波延燒不停。而王思佳昔日宿敵賴薇如粉專被網友湧入大量留言，賴薇如也現身7字回應了。
記者薛羽彤/綜合報導
宿敵王思佳捲入假包爭議，賴薇如沒對此事發表意見，不過昔日閨密決裂交戰多回，這次王思佳出事了，網友紛紛湧入賴薇如臉書、IG留言，「怎麼還不曬包包啊，抓不住機會就沒了」、「王思佳假包有什麼想說的嗎」、「王出事，這幾天薇如做夢都要笑醒」、「還看劇幹嘛，去買包包啦」。有網友在相關新聞貼文標記賴薇如，「開幾瓶香檳了」，沒想到釣出賴薇如親自回覆「最近養身戒酒了」。
兩人的恩怨要回顧到2012年，上節目玩真心話單元，賴薇如坦承瞞著王思佳，和對方前男友見面出去玩，兩人姊妹情就此決裂。直到前年王思佳在YouTube頻道上聊到綠茶婊，有網友發現疑似在說賴薇如，王思佳則表示「有人就是要對號入座」，賴薇如也拍片回應，兩人一來一往隔空交戰。
去年9月王思佳上小S節目《小姐不熙娣》被問到此事，大方表態願意同台對質「我OK，但她一定不願意。」而賴薇如也上過同節目，小S以同樣問題問她，賴薇如表示，「我敢，但是說不清楚，因為兩個是在不同層次和不同世界的人，所以沒有辦法說清楚。」