王思佳爆拎假包！小禎怒發聲「她也是受害者」 自曝買包習慣
王思佳日前上藍心湄主持的節目《女人我最大》，分享收藏的愛馬仕包包，卻遭網友質疑是假包，而她事後澄清自己是找代購買，保險起見還是自費7500元去驗包，目前結果尚未出爐。不過風波尚未平息，今（8）日稍早又有網友，稱王思佳的香奈兒包也是山寨包，對此，同為《女人我最大》班底的小禎（胡盈禎），下午與小馬（倪子鈞）、佩甄等藝人出席活動時，被問到王思佳的近況，她嚴厲地說：「我相信就算是假包，她（王思佳）也是受害者。」
記者侯家瑜/台北報導
小禎坦言不喜歡去議論他人的事，「她（王思佳）也是我的好朋友，我私下當然會關心她，以她的個性，我相信不會刻意去買假包。」認為若驗出來真的是假包，那就是代購方的問題，王思佳也會是受害者，還嚴厲地說：「我們都不足以去論斷別人的事，我自己都不是聖人，把自己顧好就好，為什麼要去評斷別人的家務事？」現場氣氛也瞬間凝重。小禎分享自己習慣去專櫃買包，不想冒風險去找代購，買包都是靠緣分。被問買過最貴的包？小禎認為要看包包的獨特性，基本上無從比較，還說這些包以後都會給女兒繼承，笑說：「讓她以後有東西可以賣。」
小禎今天替保健食品萃能水站台，透露近來開始接觸高爾夫球，並打算和好友佩甄一同開Youtube，把高爾夫結合娛樂，至於佩甄日前透露，一起打球的男生有幾個條件不錯，小禎則回：「蛤？有嗎？我覺得還好，我跟女生打居多。」