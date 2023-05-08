桃園八擴利多進行式　剛需強勁HOLD住買氣

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在地一名陳姓房仲指出，過去八德區房市封閉，多倚賴桃園市消費機能，但近幾年來發展快速，以八擴地區為房市核心，域內街廓新穎、新大樓林立、綠覆率高，附近還有著名的八德興仁花園夜市，因而成為高指名度重劃區。
「且自捷運落地施工後，現在果真熱鬧起來了」！陳姓房仲強調，不少購屋族來自新北，考量房價、地緣關係以及捷運加持，長線更具保值想像力，而選擇到八擴地區買房，以年輕小家庭、換屋自住客居多，促使人口年年穩定成長。
八擴地區新成屋自住率高，惟目前線上建案待售量少，今年進場預售案多為百戶左右，主力單價均3字頭；其中預售案「合遠首綻」開發規模最大，基地位於興豐路、中正路口，基地臨八德國小第一排，步行範圍200米可抵施工中的捷運、三元宮商圈及興豐商圈，為名符其實的「五星機能」滿點區域，全案總戶數457戶，主力銷售3房戶型含車總價1500~1600萬元，預計明年上半年交屋。
「合遠首綻」現場銷售專案經理黃國為分析，八德預售建案購屋客群很大一部分來自新北，以近一半的房價、較佳的格局規劃，吸引移居者目光，因此就連大坪數3~4房產品銷售也很快，他也觀察，除了新北以外，新竹竹北因房價高漲，不少人看好長線潛力，以「空間換取房價」購入自用。
針對市況，黃國為進一步說：「預售房價因通膨、營造成本等因素，逐年穩步上漲，尤其八擴地區同時具有建設和既有商圈機能，具有強烈吸引外地客的誘因，一週來客都還有50組，表現熱絡。」