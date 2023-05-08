太想搭飛機！日男駕貨車闖入沖繩那霸機場禁區 硬上飛機遭逮捕
日本沖繩那霸機場發生一起離譜的闖入事件，一名男子7日晚間駕車闖入那霸機場禁區，並且登上一架停放的客機內。該名男子遭到逮捕後，供稱是因為「想搭飛機，但自己沒有錢」才會出此下策。該名男子的行動也造成了至少4個航班延誤。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《NHK》、《琉球新報》報導，這起事件發生在當地時間7日下午6點多，一名38歲男子大城玲央開著一輛輕型貨車，衝破那霸機場大門，闖入限制一般民眾進入的禁區後，登上一架停放在限制區的飛機。
據了解，大城玲央是從那霸機場的北側大門闖入，在登上飛機後還與趕到現場的地勤一陣扭打後遭到制伏，隨後遭到警方依擅闖建築現行犯將他逮捕。在扭打過程中，造成2名地勤人員受傷。
大城玲央居住在沖繩本島讀谷村，平時從事貨運工作，遭到逮捕後承認未經許可擅自闖入禁區，並坦言「雖然沒有錢，但很想搭飛機」。警方未從大城玲央身上搜出危險物品，目前正在調查大城玲央闖入路線以及有無造成任何器物損壞以及財物損失。
全日空（ANA）表示，受到這起事件影響，導致從那霸機場出發的4個航班最多延誤1小時20分鐘。機場辦公室則表示，將詳細檢討事發經過，避免類似事件重演。