用畫面紀錄蘭嶼42年！攝影家潘小俠罹癌 書店號召助籌醫療費
攝影家潘小俠過去長達42年時間，靠著一台相機紀錄下蘭嶼島上的各種獨特的面貌，並發表影像紀實《蘭嶼記事》將所有珍貴畫面公開。沒想到他卻驚傳出書後罹癌住院，至今已經待在病房中8個月。對此，左轉書店也決定發文替潘小俠籌醫療費。
記者潘毅/綜合報導
左轉書店昨（7）日在臉書發文提到：「吳三連獎」得主、攝影家潘小俠，去年在左轉發表《蘭嶼記事》。然而沒幾個月，他就因食道癌開刀住院。我們去醫院探望了幾次，鷹隼般銳利的雙眼依舊熟悉，可是瘦削蒼白的面孔，又那麼陌生。病床旁的點滴緩緩落下，我們遲疑著說不出寬慰的話。
上星期，潘小俠的大兒子也前往左轉書店喝咖啡，而書店也關心起小俠近況，才得知接連的細菌感染讓小俠持續高燒昏睡，醫生下令不許進食。除了仰賴輸液補充營養跟水分、或偶爾用濕棉花輕輕沾唇，半年來粒米未進。
大兒子也表示，潘小俠開始沉迷Youtube，手機螢幕上的廟口香腸、夜市麵線、巷口滷肉飯，最深最遠的鄉愁。目前他已經長達8個月無法離開病房，「逐日累積的醫療帳單、繁瑣漫長的照顧需求，沒有家庭能夠承受。」
目前潘小俠的大兒子日夜接案，扛起醫療重擔，而小兒子則辭去工作，全職照顧父親，「無論健康或經濟，都很讓人擔心」。左轉書店也致電給出版社，詢問潘小俠攝影集的銷售狀況，但也得到無奈答案「小俠老師生病後，新書失去宣傳力道。但或許還是題材厚重吧，庫存數量依舊眾多，在倉庫裡動靜緩慢。」
左轉書店與前衛出版社討論之後，希望貢獻微薄心力，因此出面號召，「這位衝撞街頭的勇士，現在需要一點點彈藥糧草」，希望關心和喜歡小俠的朋友，能透過左轉的購書連結，或到左轉實體書店買這本書，書店會把《蘭嶼記事》接下來的銷售盈餘交給小俠與家人，協助籌措近百萬元的醫療費用。