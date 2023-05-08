數位部強化偏鄉數位服務　5G消防訓練、年省幾千萬瓦斯費

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數位部表示，訪團首先參訪南投縣竹山鎮內政部消防署訓練中心，中華電信為實現5G「智慧防災」消防訓練場域，與訓練中心共同打造「高寫實虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統」，搭配5G高效傳輸網通設備，模擬各類情境，讓消防學員如臨救災現場進行各種消防演練。
該訓練中心架設5G專屬基地台及MEC，使用IoT集成器的APP連結5G專網，採集VR頭盔、生命偵測感測器等數據資料，並建立3D模型和數位內容，模擬救災情境，推出6大VR消防虛擬實境訓練課程，包括燃燒櫃課程、沿水帶撤離訓練、火場開門狀況應變訓練、電動車搶救訓練、熱顯像儀火場情境訓練、火災成長課程等，並建置地板震動的場地，模擬火場爆炸震動效果，且最多可讓20名學員進行同步訓練與協同救災行動任務。
蕭煥章說，想成為消防員得先到竹山訓練中心訓練1年，通過後才取得任用資格，傳統訓練方式得用真火、真水，耗費不少資源，再加上有些災害無法模擬，因此消防署自2021年獲得行政院前瞻基礎建設計畫投入4.5億元， 在南投訓練中心建置「5G智慧消防訓練場域」，是全台首座國家級智慧消防訓練中心
，能透過AR、VR擬真場景來訓練學員，不但能重複操作，省下投注瓦斯與水的成本，還可以避免訓練意外、模擬各式各樣的災害，盼每年能訓練出2000位消防員。
李懷仁表示，台灣的動畫、AR/VR軟體技術，與其他國家相比有優勢，重點在於如何整合成為解決方案，數位部協助業者整合應用，希望未來能進一步將這套解決方案輸出國外。
隨後數位部率團至南投縣竹山鎮鯉魚國小觀摩台灣大哥大推動「智慧教育」成果。台灣大哥大自2017年起啟動「Coding Fun 偏鄉玩程式」計畫，教導偏鄉學童焊接自走車、編寫程式，最後用自製的自走車挑戰迷宮，啟發學童對程式設計的興趣。
台哥大表示，今天首度於「Coding Fun 偏鄉玩程式」活動中導入5G MR沉浸式教學，由駐守北部的台哥大處長透過MR眼鏡，進行遠距視訊協作，與鯉魚國小學童共享營隊現場視角，運用5G大頻寬、低延遲的特性，搭配混合實境（MR）技術，遠端即時給予學童們自走車競賽時的協助，而首次體驗、接觸到MR眼鏡的學童們都十分興奮，爭相與處長挑戰一起用MR走迷宮，該活動除啟發學童對於科技教育的學習動機，同時解決偏鄉師資不足問題，超前部署培育5G AIoT小小工程師，助力國家科技人才養成。
此外，李懷仁及數位部團隊明天將赴南投縣仁愛鄉衛生所，了解遠傳電信如何透過5G通訊，結合遠距診療雲端服務平台，整合埔里基督教醫院醫療資源，藉由「智慧醫療」提升偏鄉民眾的醫療品質與就醫可近性。
數位部說，透過遠距診療儀器，埔里基督教醫院得以協助支援仁愛鄉衛生所進行皮膚科會診，並規劃擴大會診範圍，讓高品質的醫療資源及服務送到偏鄉角落。