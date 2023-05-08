企業也要選邊站？庫克曝蘋果供應鏈掀劇變 謝金河示警：台商小心
財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「蘋果的關鍵抉擇」為題，指出蘋果執行長庫克，這兩個月以來去了一趟日本，接著到北京，還特別強調蘋果要與中國共同成長「從國家選邊站，到企業選邊站，蘋果無疑是全球目光聚集的焦點」。
記者林莞茜／綜合報導
謝金河提到，最近倫敦金融時報特別報導蘋果已經被中國綁架，根本拔不出中國。不過，這個時候，庫克也立即展開印度行，為蘋果在印度的門店開幕，庫克也見了印度總理莫迪，庫克說「印度正處於轉折點，市場的活力令人難以置信！」；而蘋果的季報也揭露，1到3月這一季，在市場預期悲觀中，Iphone營收513億美元，成長1.5%，在Mac，Ipad，Ipod及Apple Watch都衰退下，只有Iphone及App服務出現成長，這其中印度扮演重要角色，蘋果特別表示「印度，巴西，墨西哥是未來重點開拓的新市場」。
謝金河說，根據財報蘋果在大中華地區衰退2.9%，美洲衰退7.1%，日本衰退7%，但在亞太其他地區成長15.3%，歐洲也成長2.8%，難怪蘋果宣布在印度生產的Iphone要從去年的5%，到2025年拉升至25%。
謝金河指出，生產基地的移轉是高難度挑戰，在葉倫高喊友岸外包的宣示下，很多台商都不以為意，但現在才想行動，代價已愈來愈大。在庫克唱好印度的呼聲下，媒體也報導富士康鄭州卅萬大軍，工人已減少剩6到7萬人，鄭州富士康週邊正淪為空城，繁華的商業街變得冷清，店舖大多關門停業。這兩則新聞報導顯然是對照組。就像多數台商一般，蘋果一定承受供應鏈移動的最大壓力，現在庫克表態，形同含蓄選邊，接下來勢必牽動更龐大的供應鏈移轉，台商也要跟著移動。
謝金河認為，就像多數台商一般，蘋果一定承受供應鏈移動的最大壓力，現在庫克表態，形同含蓄選邊，接下來勢必牽動更龐大的供應鏈移轉，台商也要跟著移動。