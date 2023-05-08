雨停啦！中部2天內雨量「破百毫米」 南台灣水庫稍稍解渴
梅雨季第一波鋒面從昨（7）日開始帶來顯著降雨，隨著今（8）日午後鋒面漸漸遠離，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》統整這2天各地累積雨量的狀況，並強調中部山區雨量達到160毫米以上，平地也有130毫米，對旱災來說提供大大的貢獻，同時南部地區也有不小進帳，曾文水庫上游累積近100毫米雨量，南化水庫也有40至60毫米，預計水庫蓄水量在後續幾天，雨水漸漸流入後，還有成長空間。
記者張志浩/綜合報導
根據資料統計，從昨日凌晨0時一直到今日下午13時50分，累計降雨最多的是花蓮合歡山的180毫米、南投萬大發電廠164.5毫米排第二、第三為南投縣合歡山159.5毫米，統計圖表顯示可以看到，降雨破百毫米的縣市，主要都集中在中部地區，尤其彰化和南投可說是本次鋒面降雨的重點範圍。
本次鋒面的降雨大致已經來到尾聲，至於民眾關注的水庫情況，《台灣颱風論壇｜天氣特急》則表示，「水流到水庫視距離需要1至3天的時間，現在就看水庫蓄水狀況太早了」，不過雖然這波降雨無法一次讓中南部喝飽解渴，但對原本已經乾燥的地表仍有不小的滋潤，提醒民眾，在旱災危機還沒完全解除前，仍要持續祈禱降雨、節約用水。
中央氣象局預報員則說明，造成昨日中部較多雨勢的原因，主要還是「對流雲系」發展範圍集中在台灣海峽中部，隨著氣流導入後就造成較多降雨，今日對流發展較不旺盛，加上花蓮山區攔截了許多封面水氣，因此今日反而是花蓮降雨較明顯，反觀南部的降雨情形就會比昨日少上許多，預計這波雨勢會在下午慢慢趨緩，入夜後各地天氣回歸穩定。