高市消防局國際搜救能力認證通過　加入國際救災輪值

為強化特種搜救隊在面對各種突發性災難之行動派遣機制，高雄市政府消防局今(8)日今天順利通過「搜救能力分級認證（NAP）」，取得國際人道救災輪值資格。消防局長王志平表示，未來除守護市民安全，當國際友邦遭遇重大災情，將發揮人道關懷精神，展現「Kaohsiung Can Help」的救災能力。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市消防局自去(111)年起即整合各救災量能，歷經密集動員、訓練及演練，於5月6至8日前往內政部消防署南投竹山訓練中心受測，並在今天順利通過「搜救能力分級認證(NAP)」，取得國際人道救災輪值資格。
參測的高市特搜隊伍有78人及2隻搜救犬，成員除消防局特搜隊人員及義消外，也納入外部戰力，包含高醫、榮總、義大3間醫學中心及宏力動物醫院共4位醫師、4位護理師、2位獸醫師及2位土木技師。值得一提的是高市的義消也朝國際腳步邁進，此次認證隊伍也有10位義消夥伴參加，充分展現警義消合作的精神及能量。
此次，由消防署規劃「搜救能力分級認證（NAP）」測驗方式採「全情境36小時不間斷操作演練測試」，假想大規模城市災害下之各項救災情境。救災人員從接獲指令緊急動員集結、建立5大功能分組（管理、搜索、救援、醫療及後勤）、利用倒塌物支撐、障礙物排除、搜救犬搜索及傷病患醫療處置等，需連續36小時內完成作業。
此外，此次評測期間適逢中央氣象局發布高溫警示及鋒面來襲，隊伍抵達演訓場地，面臨38度燠熱炙暑的熱浪侵襲，晚間更遭遇強降雨及閃電落雷增加施救難度，考驗救災團隊的默契、專注力及體力。