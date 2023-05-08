明天帶外套！中部以北低溫「跌剩17度」 週末雨彈再開炸
今（8）日午後，進入梅雨季的第一波鋒面終於遠離，近兩日較顯著的降雨也漸漸趨緩，不過民眾可別掉以輕心，受到鋒面後東北季風增強的影響，今日氣溫已逐漸下滑，中央氣象局表示，明（9）日中部以北地區早晚低溫僅剩攝氏17至19度，南部和東南部也只有攝氏20至21度，雖然白天高溫中南部仍較溫暖，但大幅度的溫差要留意穿著上的搭配，而本週末預計會有新的鋒面抵達，實際降雨狀況還有待後續觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員葉致均指出，明（９）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，低溫僅剩攝氏17至19度，白天高溫部分，北部和東部攝氏21至24度，中南部攝氏27至30度，預期中部以北偏涼的情況會持續到週三（5/10）清晨，週三白天起至週五（5/12）東北季風逐漸減弱後，北部及東北部氣溫才會逐日回升。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明說明，明日水氣相較過去幾天明顯減少，北部和東部因為處於迎風面，因此雲量仍多，偶爾會有零星短暫雨，中南部則回到晴到多雲，午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態，週三至週五，降雨型態轉為迎風面東半部的零星短暫雨，其它地區包括北部都是多雲到晴、午後山區局部短暫陣雨。
針對週末鋒面狀況，氣象局預報員葉致均提及，目前觀測上，鋒面位置可能會在台灣東方，與這兩天型態有些不同，降雨可能以「華南雲雨區」移入的水氣比較有關，可以預期的是，週末至下週一（5/16）除了東部外，台灣西半部仍會有些降雨，不過雨勢和雨量不會比近期還多，請民眾持續節約用水。