特企／PERiGOODS沛力好物 嚴選各種運動精品
歷經三年的疫情使大眾更加注重自身健康，後疫情時代許多人重回健身房找回運動訓練習慣，而國際也紛紛擴大舉辦各種健身、健美、力量競賽等賽事。今年，國內健身相關單位更積極舉辦各種競賽，如：IFBB Pro健美賽將擴增競賽項目；健美、健力比賽與大力士比賽規格提高等等。其中，曾於2022年舉辦台灣大力士比賽的英國SBD APPAREL台灣總代理—PERiGOODS沛力好物（2018年成立），作為SBD APPAREL/ Versa Gripps/ Notorious-Lift/A7等知名國際運動健身品牌在台灣的官方總代理，PERiGOODS一直在台灣的運動健身產業大力支持各項賽事與選手；同時致力於引進各種運動精品穿戴裝備，為消費者帶來各式各樣全球頂尖的健身裝備與服飾，如：護具、服飾、訓練鞋等。
2023年四月正是PERiGOODS創辦五週年，即日起至5/15特別推出三階段多重優惠，無論是剛加入健身行列的新手，又或是需要升級自己健身裝備的健友，都能以超值的價格購入各種符合自身需求的高品質運動用品。PERiGOODS特別於五週年慶期間，獨家販售2023年度美國 World's Strongest Man世界最強大力士比賽限量紀念T恤，並祭出下單禮、滿額禮、超值福袋與全館單品再打95折的年度優惠。
週年慶活動資訊：5/15前下單即贈品牌運動手圈，消費滿額4800元加一元送獨家進口限定T-shirt，滿$8800再送購物金800元，全館單品額外95折優惠。