獨／花花患憂鬱症從阿沁身上找救贖 爆老公「戲劇化」求婚過程
網紅花花（李汶靜）是F.I.R.飛兒樂團吉他手阿沁的老婆，2人結婚9年、育有2女，分別為8歲的花苞和6歲的朵朵。花花近來接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露過去患上憂鬱症時，是從阿沁的身上得到救贖，而老公當時戲劇化的求婚過程，至今仍讓她印象深刻。
記者侯家瑜/台北報導
花花過去在節目《康熙來了》、《大學生了沒》打開知名度，後來受邀去當練習生，因而認識阿沁，讓一直都是F.I.R.粉絲的她相當興奮。花花坦言大學時期曾遭同學們霸凌，甚至引發憂鬱症，「我到高雄讀書時，有把一群同住室友當作家人，沒想到他們有一天就突然冷落我，把我當空氣，算是冷暴力吧！」期間花花靠著聽F.I.R.的歌調適心情，笑說有一種被救贖的感覺，「認識阿沁後，又發現他本人很陽光、正能量，才漸漸走出傷痛、把藥戒掉。」
花花透露阿沁對自己是一見鍾情，「第一次見面是在工作場合，他來樓下等我下班，也會私下約我，當時有一種神奇的感覺，就是一個電視上的人，突然在你面前，雖然很陌生，但又帶點說不上來的熟悉感。」至於是否會在意阿沁前女友Faye？花花坦言一開始並不會，認為每個人都有過去，不過戀情曝光後，就被網友無意謾罵、拿她和前任比較，才讓她有些走心，最難過的是，就是連自己最愛的人也被連累，「當時覺得滿難過的，不想讓阿沁也受到影響。」也透露當時憂鬱症也跟著復發，還因為心理壓力大，全身長滿疹子。
身為巨蟹座的花花一直都想早婚，和阿沁交往將近一年後，就決定步入禮堂，她分享有趣的求婚過程，「我們在一起到後期已經同居，有次大吵，我就收拾東西說要分手，結果他就戲劇化的追出來，直接痛哭下跪說『拜託妳不要走，我們不要分手，我們結婚好嗎』，才讓我被打動。」笑說現在回想起來，還是覺得滿逗趣，是個很深刻的回憶。
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