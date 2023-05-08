5月出口估連9黑　財部：上半年恐創近14年來最大降幅

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就4月主要出口貨品中，蔡美娜分析，資通與視聽產品受惠於電腦零附件、交換器及路由器等出口成長，年增5.4%，電子零組件因半導體市況欠佳、生產鏈持續去化庫存，年減 8.6%，光學器材隨面板供需改善，減幅收斂為17.8%；傳產貨類買氣未見回穩，出口均呈兩位數下降，其中化學品年減34.4%，紡織品、塑橡膠、基本金屬及其製品減逾2成5。累計前4月主要貨品出口全面衰退，其中電子零組件年減 15.1%。
就主要市場方面，4月對日本出口受積體電路外銷支撐，年增19.8%，規模值為歷年單月新高，其餘4大市場續呈減勢，對中國大陸與香港出口年減2成2，對美國年減10.3%，對東協、歐洲因有資通與視聽產品訂單挹注，各年減7.1%、3.6%相對較緩。累計前4月對陸港出口年減28.5%，所占比重降至近20年同期低點（35.2%），對美國、東協各減15.0%、14.1%，對歐洲減2.2%，僅對日本增1.2%。
展望未來，蔡美娜指出，隨高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧等新興科技應用與數位轉型商機持續推展，可望維繫我國出口動能，惟全球通膨、緊縮貨幣政策、俄烏戰爭僵持等不利經濟成長因素仍存，加上美中科技爭端尚未緩解，皆為前景增添不確定性，我國上半年出口仍將面臨相當壓力，依季節性走勢推估，5月出口年減幅度在15.5%至12.5%之間，出口規模355億至368億美元左右，也就是說，5月出口將連9個月下滑，而且上半年出口衰退幅度可能創金融海嘯以來、即近14年以來最大降幅，到第4季才會看到出口轉折，重回成長軌道。