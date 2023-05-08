數位身分證賠10億全民埋單！唐鳳昔搬台積電護航　他轟：詐騙募資

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不過由於該案當初已經標案發包，廠商購買印製設備，加上場地、維護空調費用已經花了約3.9億元，在政策暫停、恢復執行前，還需要維持運作人事、維護機器等費用，行政院在前年、去年分別編列0.67億，總共衍生而出的費用已經達約5.24億元，若再加上廠商求償的5.26億元，10.5億元花費將由全民埋單。
新聞在PTT上引發討論，原PO發文問說「數位身分證是不是很像詐騙募資商品？」，內文提到：「搞了十億，找一堆人背書吹上天，講的多好、多神，結果做不出來留了個爛攤子，這感覺是不是很像詐騙募資商品，提出一個沒把握的商品各種吹捧，集資後做不出來直接爛尾，只是一個差別是花納稅錢而已 」。文中還附上唐鳳2020年12月為數位身分證資安沒問題背書的報導截圖。
貼文一出，網友紛紛留言說：「人家是天才IT大臣，放尊重點」、「政府怎麼可以花錢都億來億去的」、「不像，現在募資多半是集資買淘寶而已」、「數位發展部就是詐騙集團的上級機關」、「是覺青抗議有隱私問題才不發的好嗎」、「賴功德當行政院長的政績+1」。
《NOWnews今日新聞》實際找到唐鳳與徐國勇2020年12月24日的36分鐘直播影片，唐鳳先是說明現行紙本身分證（6代卡）有兩大問題，一是防偽保固只能用到2016年，二是背面有很多別人的個資，而數位身分證（eID，7代卡）就是要解決這兩大問題。
唐鳳在影片中強調，數位身分證強化防偽等級，還可自主選擇是否附加自然人憑證功能，不僅註冊、憑證都是高強度，也達國際Level 4安全等級，更重要的是，存放個資的關鍵的晶片是由護國神山「台積電」製造，採軍事機密等級規格。怕解釋過多讓人混淆，唐鳳也說「可以一句話啦，就是7代卡比現在的好，在安全上」。未料，時隔2年多，數位身分證仍因個資爭議，難以繼續推動。