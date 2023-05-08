歌仔戲天后唐美雲1年暴瘦10公斤！憶喪母對年「有種熟悉氛圍」
唐美雲今（8）日出席歌仔戲團新作《臥龍：永遠的彼日》記者會，去年4月母親唐冰森逝世，唐美雲1年內暴瘦10公斤，有一夜媽媽入夢來幫她蓋棉被，唐美雲表示幫媽媽做對年那天，身邊有種熟悉的氛圍，「不一定看得到，就是有一種打從心底溫暖的感覺。」她透露自己跟姐妹一起去寺廟念經迴向給媽媽，也跟姐妹達成共識，要把自己照顧好，不能對媽媽太思念，要祝福她，這樣才能讓媽媽往更好的地方前進。
記者羅凌筠/台北報導
唐美雲最近除了與國光劇團唐文華、小咪、許秀年忙劇團大戲《臥龍：永遠的彼日》以外，還有《法華經》，加上辦講座跟教學，承認每天忙到沒什麼睡覺，但她說工作就是她的養分，有工作對她來說就是最棒的營養品，她坦言工作一停下來，就會想到媽媽，才會每天讓自己保持忙碌狀態。唐文華說看到唐美雲太忙，加上她肩上扛了很多個家庭，所以都希望她可以多休息。和唐美雲認識30年，覺得她的胸襟好寬大。
這周末是母親節，唐美雲劇團13日在屏東演出，14日浴佛節，早上先去花蓮參與浴佛節，下午再趕回台北中正紀念堂廣場，會有母親節跟浴佛節盛大的慶典，更有意義，也透露劇團兒孫滿堂，大家提早幫她過母親節了，很開心也期待這些孫子可以叫她阿祖。
被問到有沒有要繼續跨界到電視劇，唐美雲表示劇團很忙，但電視劇也有在規劃當中，《孟婆客棧》是一部讓她回憶滿滿的電視歌仔戲，決定要給這部戲一個好的續集。另一個是短篇的電視劇規劃，雖然不是歌仔戲，但會有歌仔戲的意象呈現，現在就忙著討論企劃，她坦言只要跟歌仔戲有關的戲劇，就要更小心謹慎的規劃，才會醞釀這麼久。