PLG／攻城獅推「新竹好野人」主題日　打造野營風格籃球派對

來攻城獅主場住一晚 新竹好野人「夜宿球場」活動報名秒殺
我是廣告 請繼續往下閱讀
野餐墊、短T、側背包與鋼杯一應俱全 攻城獅OUTDOOR系列商品正式上架
攻城獅將於新竹好野人主題日正式推出「LIONEERS OUTDOOR」系列，以LN字樣融入野營帳篷，成為攻城獅戶外系列全新品牌識別。首波共釋出7款單品，包含露營掛布、野餐墊、短T、側背包、收納箱與鋼杯。服飾商品部分，此次特別加強領口厚度與衣身磅數提升耐用度，並以寬鬆輪廓版型打造符合日常穿搭需求且份量感十足的短T。好野人露營風格短T單件售價為$1,100元。除了服飾商品外，球團也推出裝備與配件類商品，特別是露營風格側背包，以攻城獅紫黑視覺為襯邊，且包包內部還有多層收納空間，售價為$850元，眾多系列商品皆能滿足獅紫軍日常休閒與露營裝備需求
攻城獅本季主場最終戰 賽後將舉辦季末球迷感謝會
攻城獅本季無緣晉級季後賽，5月14日「新竹好野人」將是主場最終戰，球團將於賽後舉辦季末球迷感謝會，除進行實戰球衣競標、全隊簽名會外，攻城獅全隊球員也將留在場中發表賽季感言，簽名會號碼牌將於5月14日14點30分於球迷服務處發放，且球團也會在賽後立即開放二樓驗票口，讓非購買本場賽事門票的獅紫軍也能在賽後參加感謝會，歡迎大家能在觀眾席給予奮戰整季的球員與教練團更多鼓勵與掌聲。
另外，「新竹好野人」主題週是Muse Girls曼容與君白在攻城獅的最後一舞，球團除了祝福他們未來一切順利外，也將在5月13日賽前舉辦曼容、君白告別舞台握手會。當日14點30分2樓戶外小舞台旁將開賣「女孩一番賞」，每抽500元，每人每次限4抽，一番賞獎項包含20張告別舞台握手會參加資格卡、女孩實戰初戀主題球衣與女孩獨家感謝小短片，請所有支持Muse Girls的粉絲們千萬不要錯過。