莫慌？中國五一長假後東莞「連8天」核酸檢測 民眾驚：又封城？
中國五一假期在上週結束，但多地接連傳出有民眾再度感染新冠肺炎疫情，廣東省東莞市東城街道5日發出通知表示，從6日至13日安排連續8日的核酸檢測。公告引起民眾恐慌，擔心「核酸盛世」再度來臨。東城街道衛健局後續出面回應，要民眾「莫慌」，指出核酸檢測並非強制性。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《自由亞洲電台》報導，東莞市東城街道在微信公眾號公布關於「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知，稱根據工作安排，接到將繼續提供核酸檢測服務。若市民有檢測需求，可以前往東城醫院和台心醫院兩個核酸點進行採樣，「願檢盡檢」人員單採費用不高於每人每次13.5元人民幣（約台幣60元）。
報導指出，雖然通知上沒有提及「強制」字眼，但仍有不少市民擔心，最後會突然演變成封城牆至檢測。東莞市此舉引起當地居民議論紛紛，有人大酸「買太多了，還得去庫存」，「還以為是去年的新聞，一看日期，竟然是昨天的」、「哎，世衛組織都宣佈這事過去了」；也有網友認為核酸檢測沒必要，稱「測出來又能怎樣呢，不還照樣是頭疼治頭腳痛醫腳」、「你是真不怕做核酸的時候給感染啊！正常人去做幹嘛！不正常的去做害人嗎？」。
面對居民的討論，東城街道衛健局6日時要民眾「莫慌」，並表示這次核酸檢測是按照相關規定，為滿足群眾需求，為了自願進行核酸檢測人員提供，並非是強制性的。但有媒體指出，東城街道衛健局的回應未能解決民眾疑慮，仍有民眾擔心是否出現毒性較強的變異毒株，又怕公布消息引起驚慌才低調進行核酸檢測。