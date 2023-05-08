新北傳A肝疑似個案已排除　疾管署：3家人檢驗均陰性

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衛生局也於昨（7）日採集該名疑似個案其3名曾食用莓果家人檢體送驗，檢驗結果下午出爐，3人均為A型肝炎IgM抗體陰性，排除急性A型肝炎病毒感染。
依據疾管署監測資料顯示，截至昨日，急性病毒性A型肝炎累計33例確定病例，其中本土病例32例及境外移入1例，本土病例低於去（2022）年同期89例，略高於2019至2021年同期（26、22、27例），近期並無病例明顯增加情形。
疾管署呼籲，曾購買該批冷凍莓果產品民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服或黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。
疾管署呼籲，請臨床醫師診療發現疑似病例請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播可能性。
疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，若曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗必要。
疾管署提醒，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染，請民眾平日應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險。