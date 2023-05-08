壯壯床頭櫃被搜出保險套！臉紅解釋「真正用途」　遭吐槽放錯地方

王思佳疑被天后闆妹「切割」遭酸塑料姐妹！她曬驚人報稅單反擊

▲王思佳近日深陷假包爭議，而她的閨密「天后闆妹」疑似刪照切割，讓陳沂忍不住酸「塑料姐妹」。（圖／記者陳明中攝影）
▲王思佳近日深陷假包爭議，而她的閨密「天后闆妹」疑似刪照切割，讓陳沂忍不住酸「塑料姐妹」。（圖／記者陳明中攝影）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人王思佳前陣子帶著兩個愛馬仕包包上節目，豈料卻被網友質疑是假的，捲入假包疑雲，她為此將包包送驗，目前還沒有結果。不過如今除了愛馬仕包，王思佳的香奈兒包包也被網友懷疑是假的，引爆爭議。對此，網紅陳沂今（8）日也發文，表示王思佳的閨密、直播主「天后闆妹」疑似切割王思佳，將兩人代言的粉絲團封面照換掉，改成只有自己的獨照，讓陳沂忍不住酸：「這不是塑料姐妹，什麼才是？」更質疑天后闆妹的電商一年營業額6億是假的，對此，闆妹也曬出「401報表」反嗆：「謝謝某小姐的免費流量！」

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▲王思佳日前上《女人我最大》分享收藏愛包。（圖／女人我最大 YouTube）
▲王思佳日前上《女人我最大》分享收藏的愛馬仕，豈料卻遭質疑是假貨。（圖／女人我最大 YouTube）
陳沂今日在臉書發文，表示：「王思佳滿櫃假包人設翻車。她的好姐妹天后闆妹，先是在IG說『不要做落井下石的人』。」結果立刻撤下粉絲團原本和王思佳一起代言的封面照，改成只有自己的，讓她忍不住酸：「這不是塑料姐妹，什麼才是塑料姐妹？又更假掰。」更直言天后闆妹不知道從哪裡冒出來，整天上節目炫富，說自己電商一年營業額6億，「6億一年要繳多少稅？超過三千萬就不能用書審。我看天后闆妹也是有限公司，一家小公司扛這麼多營業額，稅會繳到爆」。

▲王思佳曾在《女人我最大》曬出一個粉紅色的香奈兒包。（圖／翻攝女人我最大 YT）
▲王思佳曾在《女人我最大》分享粉紅色的香奈兒包，也被質疑真偽。（圖／翻攝女人我最大 YT）
陳沂接著說，天后闆妹曾上小S的節目，說要拿出401報表，結果講成「104」，讓她傻眼直呼：「這是有在經營公司的人嗎？然後講很久也拿不出來。」更酸天后闆妹的人設其實就很像直銷：「整天跟你說住豪宅開藍寶堅尼的，營造一個事業有成的有錢人形象，讓你崇拜她進而信任她，藉此來賺錢。」

▲陳沂發現天后闆妹撤下原本和王思佳一起代言的封面照，改成只有自己的。（圖／翻攝陳沂臉書）
▲陳沂發現天后闆妹撤下原本和王思佳一起代言的封面照，改成只有自己的。（圖／翻攝陳沂臉書）
▲直播主天后闆妹銷售女妝保養品，年收入破6億。（圖／翻攝天后闆妹FB）
▲直播主天后闆妹年收入破6億。（圖／翻攝天后闆妹FB）
對此，天后闆妹也不甘示弱回擊，在臉書發文並曬出「401報表」回嗆：「謝謝某小姐的免費流量，104報表，不對，401報表來了！天后闆妹小小一家公司，稅繳這麼多，怎麼了嗎？有沒有可能我光購物節的稅 ，就比你去年收入還多呢？」此外，天后闆妹還在留言處曬出自己成為臉書搜尋「人氣最高」的截圖，表示：「幸福來的太突然！」網友們也紛紛回應：「一定要發出來嚇嚇我們就是了」、「闆妹就是狂」、「闆妹超狂的！這個數字我們望塵莫及啊。」

▲天后闆妹在臉書發文並曬出「401報表」反擊。（圖／翻攝天后闆妹臉書）
▲天后闆妹在臉書發文並曬出「401報表」反擊。（圖／翻攝天后闆妹臉書）

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